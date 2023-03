Rubén Burgos, entrenador del Valencia Basket, destacó la "mentalidad del equipo y el trabajo de todas las jugadoras" en la victoria sobre el Tenerife, la vigésima en la LF Endesa, donde las valencianas mantienen el liderato.

"Estoy muy orgulloso del trabajo, queremos darle importancia a todos los partidos, de nada sirve ganar al Girona y levantar el 'basketaverage' si luego no lo ratificas en los partidos que toca", asegura Burgos. Además, indicó que está satisfecho por la participación de las jugadoras jóvenes, entre las que ha debutado con 16 años la base Mirembe Twehamye. "Hemos tenido un ejemplo perfecto para las cuatro jugadoras jóvenes. Ella también es joven, pero estaba acompañada por cuatro más jóvenes que ella. Raquel tirándose al suelo a por un balón con 30 arriba cuando estaba haciendo un partidazo. Eso es el ejemplo y eso seguro que a Mirembe, Noa, Laia y Elena les sirve para crecer en el futuro".

El cambio de mentalidad, clave en el segundo cuarto

El entrenador valoró como las jugadoras 'taronja' cambiaron el chip en el segundo cuarto. "Pese a no empezar como queríamos, porque el rival también ha empezado con acierto, no queríamos jugar a intercambiar. En el segundo cuarto íbamos 27-27 jugando fluido, pero no es lo que queremos ningún día, tampoco hoy. A partir de ahí ha cambiado la mentalidad".

Por último, el técnico puso el acento en el trabajo de la estadounidense Burdick. "Nos ha dado mucha energía la rotación de Cierra (Burdick) al '3'. Ha defendido perfecto a exteriores, ha compartido el balón, lo ha transmitido y luego ha llegado el acierto. Primero ha sido Marie, Raquel, Leti, Lauren… han compartido acierto porque tienen puntos y cuando el equipo se pasa el balón disfrutan más jugando", concluyó.