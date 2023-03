La durísima derrota ante el Cazoo Baskonia en la Euroliga tardará tiempo en olvidarse, si es que se olvida. Y no solo por la importancia de un partido en el que se jugaban volver a entrar en el Top-8 de la máxima competición europea, sino por la pésima imagen que dio el equipo en su pista maldita.

El propio Álex Mumbrú no tuvo pelos en la lengua a la hora de definir lo visto en el Buesa Arena en la rueda de prensa posterior al partido, en la que destacó que estaba "muy, muy enfadado con el equipo" y se mostraba partidario de "pedir disculpas a la afición", pero antes de sentarse en la sala de prensa en Vitoria, mostró ya toda su decepción con el juego del equipo en uno de los tiempos muertos de la segunda parte.

Tiempo muerto

Con el partido ya cuesta arriba en una segunda parte para olvidar, el técnico paró el encuentro para exigir a sus jugadores una reacción inmediata, con duras palabras mientras miraba cara a cara a los suyos. "¿Qué c... hacemos?, ¿qué estáis haciendo?, nadie defiende uno contra uno, nadie bloquea, sólo pensáis en tirar, nadie en defender. El p... rebote, no defendemos y nos cogen el p... rebote. ¿Qué c... hacéis?. Un minuto, tenéis un minuto, si no, todos al banco".

🤬 "¡¿QUÉ C*** HACÉIS!? ¡TENÉIS UN MINUTO, SI NO TODOS AL BANQUILLO!"



Sin reacción

La reacción no llegó y el marcador de fue hasta un escandaloso 114-75, que dejó a los taronja más lejos del Top-8 y encajando un duro golpe anímico ante un rival directo que ya les ha ganado tres veces esta temporada. Eso sí, sin tiempo para más lamentaciones, el equipo tiene este domingo la oportunidad de cambiar su imagen en otro duro partido ante el recién finalista de la Copa del Rey, el Lenovo Tenerife del extaronja Txus Vidorreta.