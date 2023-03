El Valencia Basket sigue sumando y refuerza su posición de liderato en la Liga F Endesa. Esta vez, las de Rubén Burgos se llevaban la victoria de la cancha del Innova TSN Leganés, por 59-91 cumpliendo el guión. Un partido sin sobresaltos tras el que las taronja 'aparcan' momentáneamente la Liga para centrarse en Europa ya que la próxima semana afrontarán los playoffs de Euroliga ante Beretta Famila Schio: viajarán a Italia para disputar el primer duelo el martes 14, después regresarán a València para jugar el segundo el viernes 17 en la Fonteta y si fuese necesario, el tercero se disputaría el día 22 en territorio italiano.

Mandando desde el principio

El Valencia Basket saltó a la cancha madrileña dispuesto a ejercer desde el principio su papel de innegable favorito ante un Leganés ahogado en la parte baja de la tabla y serio candidato al descenso. Las taronja pronto establecieron las primeras venajtas. Se mostraban sólidas en defensa y seguras en ataque. Los puntos subían al casillero visitante mientras las locales no se encontraban cómodas en la canchas. 5-15 min. 5. El partido se antojaba plácido para las de Rubén Burgos aunque el Leganés, consciente de que en cada partido se le va la vida apretaba el acelerador y apostando por el contragolpe evitaba que las taronja armasen la defensa. El primer cuarto se cerraba con 15-21. La táctica les daba oxígeno a las locales que recortaban diferencias y se llegaban a poner a tan sólo 2 puntos en los primeros compases del segundo tiempo (19-21).

El partido entraba en una fase de inesperada igualdad pero Rubén Burgos cortaba rápido las aspiraciones del Leganés. Movía el banquillo, pedía mayor concentración a sus jugadoras y éstas, de nuevo, tomaban el mando. Con una buena dirección de Leticia Romero y una Raquel Carrera muy segura y una Queralt Casas certera en ataque, el Valencia Basket volvía a estirar el marcador y se iba al descanso con un contundente margen (32-50).

La ventaja taronja siguió creciendo

Tras el descanso, la táctica era clara: no perder la concentración y no dar opción al Leganés a soñar con la remontada. El partido entraba en una fase de tranquilidad para las taronja que, sabedoras de tener controlado el partido, seguían sumando puntos y descontando minutos al cronómetro. El Leganés, a ráfagas, intentaba acercarse en el marcador, aunque cada vez con menos fe. El Valencia Basket no sólo mantenía su ventaja sino que la seguía incrementando (46-71 min. 29).

Susto de Buenavida

En la última acción del tercer cuarto llegaba el susto de la jornada. Elena Buenavida sufría un duro choque con una jugadora local y quedaba tendida en el suelo tras sufrir un golpe en el cuello. La jugadora se levantaba quejándose de dolor en el cuello.

Último cuarto

El último cuarto arrancaba con un Valencia Basket lanzado al ataque