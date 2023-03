Leticia Romero, internacional del Valencia Basket, asegura que después de las últimas victorias en la LF Endesa, competición en la que mantiene el liderato, el equipo 'taronja' centra desde este viernes todas las energías en el primer partido de cuartos de final de la Euroliga, que jugará el martes en Italia frente al Famila Schio.

"Llegamos con mucho ánimo, fuertes. Hemos tenido bajas importantes en los últimos partidos, estamos trabajando para que vuelvan pronto, pero tenemos una gran ilusión por estos cuartos de final y vamos a darlo todo", dijo la grancanaria, autora de 18 puntos en la victoria del jueves en Leganés ante el Innova-tsn.

Para Romero, el único pero es la ausencia al menos en el primer partido de la serie de jugadoras como Cristina Ouviña y Alba Torrens. "Si estuvieran seríamos un equipo totalmente más fuerte, aunque llevamos trabajando todo el año y nuestro momento como equipo es positivo, llegamos bien y vamos a competir seguro", añadió.

Precisamente, Leti Romero se está encargando de que en las últimas citas apenas se haya notado la ausencia en la dirección de juego de Ouviña, lesionada contra el Olympiacos y duda para el segundo de los partidos, el que se disputará el viernes 17 en València. "Me siento bien. Luchamos al máximo y cada una tiene su rol, yo he tenido que dar un paso al frente y el equipo me ha aportado la confianza para hacerlo, eso es lo que importa cuando falta alguien, el resto tiene que dar ese paso y lo estamos haciendo a conciencia".

La afición, un apoyo fundamental en el segundo partido

Para ese segundo partido, la exterior del Valencia BC está convencida de que la afición será un apoyo fundamental. "Desde que llegué la afición nos apoya de manera increíble. Para mí, es la mejor afición de la liga española. Se nota que están ilusionados. Sabemos que es difícil, pero si vamos juntos todos es más fácil", consideró.

Por último, con relación al rival, Romero reconoce que en el vestuario "sí" existe una motivación especial por enfrentarse al equipo que les dejó fuera de la edición 2021/22 en la fase previa. "Más que revancha son ganas de vencerles, de ganarlo todo y seguir en esta ruta de la Euroliga. Para nosotros es un proyecto súper ilusionante por ser la primera vez que la jugamos, y tenemos la ilusión de ver hasta dónde podemos llegar", acabó.