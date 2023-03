El partido del Valencia Basket este mediodía en Fontajau llega marcado por una inesperada ausencia de última hora en el conjunto ‘taronja’. Klemen Prepelic se quedó en València por decisión técnica, uniéndose así a la lista de bajas en la que están los lesionados Kyle Alexander, Jaime Pradilla, Millán Jiménez y Sam Van Rossom.

El escolta esloveno no viajó a Girona en un claro toque de atención del entrenador, Álex Mumbrú, que prefirió echar mano de dos jugadores del filial de LEB Plata. La decisión tomada con Prepelic emanó directa y exclusivamente del cuerpo técnico, en concreto, del máximo responsable del vestuario, Mumbrú, sin que el club pusiera ningún reparo.

El jugador de 30 años está en perfectas condiciones físicas, pero el ‘coach’ no está conforme con la actitud mostrada con el escolta, que sobre la pista no está viviendo una buena temporada. Prepelic se recuperó en verano de la grave lesión que padeció a finales de marzo, fractura del cúbito y radio del antebrazo izquierdo, y su rendimiento no está siendo el mismo de años anteriores.

En los próximos días, el entrenador deberá decidir si este castigo a Prepelic se alarga en el tiempo, o vuelve a la dinámica del equipo en los partidos que se avecinan. A falta de que el filial complete sin sobresaltos su partido de este fin de semana, los jóvenes que más opciones tienen de unirse al equipo para el partido de este domingo en Girona son Lucas Marí y Sergio de Larrea. Uno de los dos exteriores de L’Alqueria reforzará también al ‘roster’ ante el más que probable descarte de Jared Harper entre los tres extracomunitarios.

Una victoria para asentarse en el top 8 de la acb

En lo estrictamente deportivo, los ‘taronja’ buscan una victoria para continuar abriendo brecha con los perseguidores inmediatos del top 8, Breogán, Obradoiro y Bilbao. Un triunfo que los de Mumbrú necesitan también con tal de curar las heridas sufridas en la Euroliga, donde se han descolgado del grupo de los ocho primeros tras encadenar cuatro derrotas. La dos últimas, el martes en casa contra el AE7 Milán y el jueves en Madrid, en apenas 48 horas. Por ello, la misión no será sencilla frente a un adversario que se presentará a la cita mucho más fresco al no tener que disputar ninguna competición europea.

En el encuentro que ambos equipos disputaron en la Fonteta, el Valencia se impuso por un claro 104-69. Aquella derrota marcó el punto más bajo del equipo catalán que desde entonces ha subido en la clasificación hasta estar ahora más cerca del 'playoff' que del descenso. De hecho, los de Aíto García Reneses han saldado en positivo cuatro de sus últimos encuentros jugados ante su público. Incluso, hace unas jornadas, como recuerda, Mumbrú, "estuvieron cerca de ganar al Barcelona".

La previsible baja de Harper, por su condición de extracomunitario, aumentará las opciones de que, tras más de nueve meses lesionado, Martin Hermannsson sume sus primeros minutos de este curso. El islandés acumula ya tres semanas entrenándose con el equipo.

El de este domingo será el primer partido del Valencia BC contra el Bàsquet Girona, club nacido en 2014 por obra y gracia de Marc Gasol, presidente, jugador y MVP empatado con Edy Tavares de la competición. El último precedente de los ‘taronja’ en Girona fue en 2007, con Gasol y San Emeterio en el Akasvayu y Víctor Claver en los valencianos. Ganaron los locales 83-82.