En su primera participación en la Euroleague Women, el Valencia Basket ha alcanzando los cuartos de final formando parte de los ocho mejores equipos de Europa. Nadie en el grupo que lidera Rubén Burgos, sin embargo, está dispuesto a que este histórico libro de la temporada 2022/23 tenga que vivir su último capítulo con esta eliminatoria de cuartos frente al Familia Schio, verdugo de las ‘taronja’ en la fase previa de la misma competición en septiembre de 2021. A tan solo dos victorias de la Final Four no hay obstáculo lo suficientemente grande como para bajar los brazos.

Ni las lesiones de Cristina Ouviña y Alba Torrens, ni el factor cancha ni la amplia experiencia de las italianas son argumentos que imposibiliten al Valencia BC optar, desde este martes, a dar un paso más y colarse entre los cuatro mejores. Las valencianas se han acostumbrado a convivir y competir con las bajas, y su rendimiento colectivo no se ha visto afectado.

Fortalecidas en la adversidad

A finales de enero, el club decidió no alargar más tiempo la espera del regreso de Rebecca Allen. El equipo se quedó para todo el curso sin la mejor tiradora de la LF Endesa, como consecuencia de la fractura de dos costillas que padeció en el Mundial y las complicaciones que derivaron en un neumotórax.

Horas después, Torrens sufrió un esguince en el ligamento de la rodilla derecha frente al Zaragoza. Pero, pese a estas adversidades, las ‘taronja’ han ganado desde entonces ocho de nueve partidos, cayendo únicamente con el principal candidato al título, el Fenerbahçe, en un choque en el que los dos estaban ya clasificados para los cuartos de final.

A principios de marzo, otro contratiempo apareció en el camino, a la rodilla izquierda de Ouviña le cayó encima una de las jugadoras más pesadas de Olympiacos. Este martes no podrá jugar y el viernes parece muy complicado que pueda hacerlo. No obstante, sin ella, las prestaciones del grupo no se han resentido. La grancanaria Leticia Romero lo ha comandado magistralmente en las victorias contra el Tenerife y el Innova-tsn Leganés, erigiéndose en las dos jornadas como la mejor base y asistente de la liga nacional.

"Es una eliminatoria complicada. Incluso teniendo a todas aptas, ellas serían también favoritas. Primero, por trayectoria. Esta es su octava participación en los cuartos de final. Y, después, porque tienen el factor cancha", dijo Burgos en referencia a una serie que es al mejor de tres. Comienza este martes en Schio, continuará este próximo viernes en València y, si es necesario el desempate de un tercer encuentro, volverá a tierras transalpinas el miércoles 22 para el cierre.

Correr y tirar

"Con las bajas disminuye nuestro porcentaje de victoria, pero tenemos que agarrarnos a la colectividad, a nuestro ritmo de juego y buscar nuestros puntos fuertes, explotando el juego en transición y abriendo el campo" no solo con las exteriores, también con las interiores. Precisamente, el triángulo que forman Marie Gülich, Raquel Carrera y Lauren Cox es una de las virtudes ‘taronja’ más temibles para sus adversarios.

El conjunto de la Fonteta, además, llega descansado tras haber adelantado su partido de la jornada 25 en Leganés al 9 de marzo. La capitana Queralt Casas, decisiva en el recorrido positivo de esta campaña, regresará a la pista tras no jugar en dos de los últimos tres compromisos por una sobrecarga. Como dice su entrenador, el Valencia BC llega a la serie "preparadas física y mentalmente" para competir al nivel que va a exigir Schio, un bloque que "en casa no ha perdido ningún partido, anota fácil y colapsa muy bien la pintura".

En el ‘roster’ italiano, sobrado de centímetros, sobresalen Marina Mabrey, Rhyne Howard y la pívot de España Astou Ndour.