"Mi punto de vista: No he estado suspendido y nunca he tenido un altercado con un compañero. El entrenador tomó una decisión y la respeto, aunque como competidor, por supuesto, me encantaría jugar. Tengo un gran respeto por el Valencia Basket, y la gente de aquí. Merecemos mejores noticias". Es el texto con el que Prepelic ofrece la versión de la situación que está viviendo desde que el sábado Álex Mumbrú, entrenador del equipo, decidiera no convocarlo para el partido del domingo en Girona porque, según las fuentes consultadas por este diario. no está conforme con su actitud en las últimas semanas.

Explicación del jugador esloveno

"Como saben, no estuve incluido en la alineación del último partido. Tras la aparición de información falsa e inexacta y unos días de silencio, quiero aclarar el asunto y exponer mi punto de vista. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado. Quiero dejar claro que no he sido suspendido por el club y mucho menos me he visto envuelto en ningún incidente con ningún compañero ni otro miembro del club. En las tres temporadas que llevo en el Valencia Basket, club cuyos colores defiendo con alegría y orgullo, no he tenido ningún problema, y mucho menos incidentes con otros miembros del equipo. Tengo el mayor respeto por todos ellos. También respeto plenamente la decisión del entrenador de no incluirme en la alineación del último partido. Esta es su decisión legítima y continuaré desempeñando todas mis funciones de manera profesional.

Me gustaría reiterar que no hubo ningún incidente con ninguno de mis compañeros, y la decisión de no alinearme para el partido fue solo del entrenador. Tiene derecho a hacerlo y me informó de su decisión antes del partido.

València ha sido mi casa durante los últimos tres años y me siento muy bien aquí, me encanta el club, la afición y la gente con la que trabajo. Por eso seguiré haciendo mi trabajo con la máxima profesionalidad".