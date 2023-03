Martin Hermannsson ha salido ya del túnel de su larga lesión y tras debutar esta temporada ante el Girona, ve el futuro con otros ojos. "Estaba un poco nervioso antes del partido, por las circunstancias, no he tenido una semana completa de trabajo con el equipo porque estaban fuera, he trabajado con el filial, el libro de jugadas me lo aprendí solo en casa al no estar los compañeros. Sé como funciona el equipo, he visto todos los partidos y eso me ha hecho más fácil integrarme. Todo mejora cuando entra el primer tiro. Me siento mejor de lo que esperaba, señaló en la rueda de prensa de este miércoles en La Fonteta.

Respecto a cuál ha sido el peor momento en sus meses de recuperación, tiene claro que ha sido el final de la misma, cuando ya se veía listo para jugar pero le frenaban. "Los primeros dos meses son más fáciles, estaba con mi familia. No hay sitio mejor para recuperarme por todo, la ciudad, el clima, la playa, la comida, estar en casa me facilitó la recuperación. Y el staff, que estuvo conmigo en todo momento y fue alucinante cómo trabajaron conmigo, sobre todo el readaptador Julio Galcerá, con el que he compartido más tiempo que con mi familia casi. Pero lo más duro han sido lo dos últimos meses, al ver que tenía buena sensaciones, pero me decían que aún no podían volver a entrar". Sobre los cambios que ha visto en su regreso al equipo, destaca por encima de todos a un jugador. "El que más me ha sorprendido es Puerto, le conozco desde hace tres años, ha sido una progresión increíble, como compañero, rutina de trabajo, llega muy temprano, hace unos estiramientos novedosos, es titular en un equipo de Euroliga. A base de trabajo lo ha conseguido". Diferencias con otros bases Respecto a qué puede aportar en un equipo que cuenta con tantos bases, destaca que "tengo una serie de virtudes diferentes y complementarias, no soy tan atlético o rápido como mis compañeros, pero tengo experiencia, conozco la Euroliga, llevo tres años jugándola, puedo aportar calma y sosiego, dirigir bien al equipo y me puedo complementar bien con los otros bases". Dolido por la situación de Prepelic Hermannsson mostró también su preocupación por la situación de Klemen Prepelic, que no entró en la lista para el partido en Girona ni entrenó el martes junto al resto del equipo. "Klemen es uno de mis mejores amigos aquí. Ha sido duro para mí leer algunas informaciones porque nadie ha tenido ningún problema con él, es una situación con el entrenador, ahí no puedo entrar, pero siempre ha sido profesional, aporta experiencia, es raro no tenerle en el equipo porque es un gran jugador y tirador y es extraño no tenerlo en el equipo, sé que han tenido una conversación y esperamos que pueda volver".