La situación de Klemen Prepelic ha acaparado la atención desde el pasado sábado, cuando no entró en la lista para el partido ante el Girona. Pero aunque el esloveno aún tiene que recuperar la plena confianza del entrenador, Álex Mumbrú confirmó este miércoles en La Fonteta que puede volver a la lista este jueves contra el Fenerbahce. Eso sí, explicó cuáles son los condicionantes que ayudan a ello, las lesiones y el no querer romper el ritmo de entrenamientos de los jugadores de LEB Plata.

"El EBA tiene un partido importante esta semana, me gustaría que aunque ayuden, no trastocar mucho su rutina de entrenamientos, sin los de LEB Plata somos 12 justos y lo normal es que entren todos", señaló. Y es que Jaime Pradilla y Kyle Alexander tampoco llegan a tiempo de recuperarse de sus leisones. "En principio, Jaime y Kyle serán baja para mañana porque siguen tocados, no han entrenado con el equipo, no estarán e intentaremos suplirlo con esfuerzo colectivo y trabajo, sobre todo por el físico que pondrá el Fenerbahce en pista".

Al margen de ello, Mumbrú se mostró partidario de quitar hierro al descarte de Prepelic y al hecho de que no entrenara con el grupo el martes, en la vuelta al trabajo tras el partido de Girona. "Se le está dando demasiado bombo, desde que estoy aquí he dejado sin jugar a muchos jugadores, son decisiones técnicas que tomo porque creo que es lo mejor y seguirá siendo así hasta final de temporada. Estáis buscando algo que no hay, Klemen es jugador del Valencia BC y decido qué es lo mejor para que juegue o no, no quiero distraernos con todo esto, decido quién juega, siempre hay alguno que no jugará y decido quién sí y quién no, pensando qué es lo mejor para el equipo y juntarnos como equipo. El martes entrenó conmigo, un trabajo individual, también Dubi, Webb y Jones hicieron una parte del entreno solo".

Peligro del Fenerbahce

Respecto al rival de este jueves en La Fonteta, destaca Mumbrú que "es un equipo físico, muy grande, sobre todo en la parte interior y con talento en la línea exterior. Acaba de firmar a Tyler Dorsey, que les da más pólvora en el interior y en el exterior, controlan bien el rebote, juegan muy físico y tendremos que estar preparados".

Además, tiene claro el técnico que una nueva derrota les dejaría ya casi sin opciones de entrar en el Top 8. "Jugamos en casa, contra un gran rival, hay un momento por lesiones que no estuvo bien, vuelve a estar bien, se han recuperado dos jugadores referentes y si perdemos, no está matemáticamente, pero sí que se pone más difícil, Hemos perdido contra grandes equipos y acumulamos cuatro derrotas, pero hemos de pensar en el próximo partido. Hemos de dar lo máximo y hasta que no estemos fuera del Top 8 no lo daremos por definitivo. Siempre queremos estar lo más arriba posible".

A pesar de ello, quiere quitar presión para que los jugadores puedan hacer su mejor baloncesto ante uno de los grandes de la competición. "Cuando vas a un examen y no has estudiado siempre vas con más ansiedad, intentaremos hacer nuestro basket, hacer el partido que nos venga mejor, ser competitivos ante un equipo que quiere entrar en la Final Four e intentar ganar la Euroliga.

Rol de Hermannsson

Tras reaparecer ya después de su larga lesión, Hermannsson abre nuevas opciones a Mumbrú, quien destaca de él que "Martin poco a poco irá entrando, lo iremos regulando, habrá partidos que estará y otros no, para ver si podemos llegar al final con el mejor Martin posible. Nos aporta liderazgo, grupo, tiene muchas ganas e ilusión, nos aporta aire nuevo, energía extra, seguridad, veteranía, saber estar. Es un gran jugador que nos aporta grandes cosas".

Pide responsabilidad individual en Fallas

A pesar de la distracción que puede suponer estar preparando partidos vitales en plenas Fallas, Mumbrú es partidario de no cambiar rutinas y confiar en la responsabilidad individual de los jugadores para preparar al 100% los próximos partidos. "Intentamos un poco que todo funcione desde la responsabilidad individual, no nos solemos concentrar, no los vamos a hacer, la gente tiene que vivir las Fallas, a gente como Harper o Kyle les sorprendió y les gustó la mascletà pero tenemos responsabilidad individual, hay un partido, hay que descansar, son partidos en fechas especiales, esperemos que venga gente para vernos el jueves, también a las chicas el viernes. Y el domingo intentaremos tener a la máxima gente posible y que luego les de tiempo a llegar a todo".