Rubén Burgos, entrenador del València Basket, consideró que el equipo está ante un "matchball y una oportunidad histórica" en los cuartos de final de la Euroliga femenina, en la que a pesar de la derrota en el primer encuentro a domicilio frente al Beretta Famila Schio, aseguró que "mantienen sus opciones intactas" de pasar a la Final Four. Aunque también pidió el máximo apoyo de los aficionados e implicación de sus jugadoras en plena semana fallera y de baset. Las taronja tiene la oportunidad este viernes (19:00 horas, À Punt) de igualar el choque y forzar el tercer partido en Schio el próximo miércoles 22 para meterse en la Final Four de la Euroleague Women.

"Creo que es importante que sepamos que nuestras opciones siguen al mismo nivel de porcentaje. Es un matchball en casa para continuar soñando con esta oportunidad histórica, la primera que se nos presenta. Pero no tenemos que pensar que tendremos más opciones. Hay que pensar en esta oportunidad, nos la hemos merecido, hemos desarrollado un buen juego en Euroliga, así lo demostró el equipo ante un rival de la entidad de Schio jugando al doscientos por cien contra nosotros, y jugar con nuestras fortalezas, que son creer y tener muy buen juego colectivo en los dos lados de la pista. Ellas tienen grandes individualidades, pero la responsabilidad de contrarrestarlo siempre va a ser como equipo, cambiando emparejamientos y siendo fuertes en defensa colectiva. En el tercer cuarto estuvimos mejor por compartir balón, más asistencias, y claro que el acierto exterior es clave en la manera de jugar y ese cuarto tuvimos un poco más de lanzamiento exterior. Tenemos que seguir intentándolo y sumando número de tiros y juego ofensivo, porque al final la colectividad y compartir balón debe ser nuestra fortaleza ofensiva", explicó Rubén Burgos en su valoración.

"No tengo duda de la afición, solo tengo agradecimiento máximo. Saben que el equipo aquí se siente seguro e independientemente de las Fallas la gente responderá. Es un día de celebración, es semana fallera y de 'basket'"

"También hay que intentar abstraernos de estos días de fiesta y celebración, porque para nosotras es un partido muy importante, igual que luego el de Liga, y saber que el estado físico y de salud va a contar mucho dentro de una eliminatoria exigente a nivel físico y mental para nuestras jugadoras. Es importante para tomar buenas decisiones dentro del partido", añadió, sin tener dudas de que la afición responderá a pesar de las fiestas sabiendo que se trata de prácticamente una final. "No tengo ninguna duda que la afición responderá. Solo tengo palabras de agradecimiento en lo personal por cómo me siento tratado, a nivel general y particular, con algún mensaje y muestra apoyo después de los partidos. Agradecimiento máximo. Ellas saben que el equipo aquí se siente seguro y es gracias a ese apoyo. Y creo que independientemente de Fallas y problemas de tráfico la afición responderá. Es un día de celebración que puede ser muy completo con nuestro partido. Es semana fallera y semana de basket también, igual que con el partido de de chicos este jueves ante Fenerbahçe. Seguro que la afición responde porque tenemos afición para eso y para más".

Alba Torrens entra en la lista, pero es baja Cristina Ouviña

Rubén Burgos seguía teniendo las dudas de Alba Torrens y Cristina Ouviña, ausentes por lesión en el primer duelo. Aunque tras el entrenamiento de este jueves confirmó la recuperación de la primera y la ausencia de la segunda: "La que tenga que estar apta tiene que tener sensaciones de juego previas. Son escenarios en los que Alba y Cris ya se han visto, de máxima exigencia en cuartos de final, y si se ven en condiciones seguro que nos lo transmiten", comentó antes de la sesión.

"Es importante que tengamos clarísimo que las opciones que tuviéramos siguen al mismo nivel. Es una oportunidad histórica. No podemos pensar en que ya tendremos más. Esta es la que tenemos y la que nos merecemos después de nuestra temporada de Euroliga"

Tampoco cree que pueda afectarles esta incertidumbre al resto de jugadoras: "No creo que lo tengan en la cabeza, porque están todo el día juntas, tienen mucha conexión, es un buen grupo humano esta temporada y saben que pueden sumar desde dentro y desde fuera, y tienen total confianza. En el primer partido jugaron bien. Son dos bajas importantes, seguramente las que más experiencias tienen en Euroliga junto a Queralt Casas, y además en posición exterior, y nos faltó algo. Sabemos de nuestro potencial que puede crecer, pero no van a caer en la decepción si no juegan, porque ellas van a estar dando apoyo desde fuera".

Y para tratar de frenar a las jugadoras clave del Beretta Famila Schio como Ndour, el técnico valenciano indicó que "trabajaremos aspectos de cambios defensivos en el último segundo, que no es que no estuvieran concentradas, pero dieron una un pequeña ventaja, y algunas acciones de bloqueos indirectos, sin salirnos de nuestras normas básicas, pues siempre se puede hace un poco mejor. Y las defensas colectivas habrá que hacerlas servir al máximo. Hay que creer en lo nuestro y ver si funciona".