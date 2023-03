Las primeras plantillas del Valencia Basket han vivido ya en primera persona el ambiente de Las Fallas con sus respectivas visitas al balcón del Ayuntamiento para presenciar la Mascletà, pero el destino ha querido que los cuatro días de la gran fiesta de la ciudad coincidan con otros tantos encuentros decisivos en La Fonteta, sobre todo los duelos europeos.

El primero de ellos llegará este jueves con la visita del Fenerbahçe, en un partido clave para seguir con opciones de Top 8. El siguiente será el viernes, con el segundo y decisivo partido de cuartos de final de la Euroleague Women, para forzar el tercer partido y seguir aspirando a la Final Four. Y los dos últimos llegarán en la Liga, ambos el domingo. Las chicas jugarán a las 13:00 ante el Bembibre defendiendo el liderato y los chicos a las 18:00 contra el Granada, defendiendo su posición de playoff al ser octavos.

Llamamiento de Mumbrú a la afición

Por todo ello, Mumbrú pidió el miércoles el apoyo de la afición y la máxima responsabilidad a sus jugadores. «Intentamos un poco que todo funcione desde la responsabilidad individual, no nos solemos concentrar, no los vamos a hacer, la gente tiene que vivir las Fallas, a gente como Harper o Kyle les sorprendió y les gustó la mascletà pero tenemos responsabilidad individual, hay un partido, hay que descansar, son partidos en fechas especiales, esperemos que venga gente para vernos el jueves, también a las chicas el viernes. Y el domingo intentaremos tener a la máxima gente posible y que luego les de tiempo a llegar a todo».

Awa Fam pide ayuda para llegar a la Final Four

Por otra parte, Awa Fam, en su visita del miércoles a la Falla Jerónima Galés - Litógrafo Pascual y Abad junto a otras deportistas de los principales clubes femeninos de València, pidió también en declaraciones a SUPER el apoyo de la afición. Es una eliminatoria complicada, con un rival duro y difícil, lo han demostrado en su casa, no es fácil, espero que haya mucha afición y que La Fonteta nos ayude para poder ganarlo. Si ponemos todo de nuestra parte lo podemos lograr. Que se dejen un día de Fallas y que vayan a animar, que no cuesta nada y puede ser increíble pasar a la Final Four. Espero que La Fonteta esté petada y nos ayude a llegar a la Final Four.