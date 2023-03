El Valencia Basket se resiste a entregarse tan cerca de la Final Four, y se encomienda esta noche en plenas Fallas al factor Fonteta para tratar de igualar la eliminatoria de cuartos de final de la Euroleague Women ante el Beretta Famila Schio y forzar un tercer y definitivo partido en tierras italianas el próximo día 22, toda una finalísima. Después de la derrota del pasado martes por 75-63 en un partido en el que las taronja se pusieron por delante en el marcador en el tercer cuarto, Rubén Burgos ve al equipo capacitado para agotar todas sus posibilidades y con el apoyo de los aficionados seguir haciendo historia: «Creo que es importante que sepamos que nuestras opciones siguen al mismo nivel de porcentaje. Es un matchball en casa para continuar soñando con esta oportunidad histórica, la primera que se nos presenta. Pero no tenemos que pensar que tendremos más opciones. Hay que pensar en esta oportunidad, nos la hemos merecido, hemos desarrollado un buen juego en Euroliga, así lo demostró el equipo ante un rival de la entidad de Schio, y jugar con nuestras fortalezas, que son creer y tener muy buen juego colectivo en los dos lados de la pista. Ellas tienen grandes individualidades, pero la responsabilidad de contrarrestarlo siempre va a ser como equipo, siendo fuertes en defensay con el acierto exterior, que es clave».

Para ello, el técnico más longevo de la historia del Valencia Basket recupera a Alba Torrens tras un mes y medio de baja por un esguince de rodilla, aunque no a Cristina Ouviña, lesionada hace poco más de dos semanas de esa misma articulación y que sigue sin entrenar con el equipo. Eso sí, con Alba Torrens entre algodones, repiten las jóvenes Elena Buenavida, Laia Lamana y Noa Morro.

Frenar a Mabrey, Howard y Ndour

El Valencia Basket tendrá que hacer frente una vez más a las individualidades del Beretta Famila Schio, segundo clasificado del otro grupo de la Euroleague Women, como Marina Abrey, Rhyne Howard y Astou Ndour, que el martes en el último cuarto pusieron una marcha más para dejar el triunfo en casa. Rubén Burgos, tras la sesión de recuperación del miércoles, incidió este jueves en L’Alqueria en lo que según él habrá que reforzar este viernes a partir de las 19:00 horas (À Punt Web): «Trabajaremos aspectos de cambios defensivos en el último cuarto, que no es que no estuvieran concentradas, pero dieron una pequeña ventaja, y algunas acciones de bloqueos indirectos, sin salirnos de nuestras normas básicas, pues siempre se puede hace un poco mejor. Y las defensas colectivas habrá que hacerlas servir al máximo. Hay que creer en lo nuestro y ver si funciona».

Precedentes

Solo hay dos precedentes entre ambos equipos, con un balance de 2-0 para las italianas. El primero fue en el clasificatorio de la EuroLeague Women de la pasada temporada en Schio. Un triangular en el que el Valencia Basket cayó por 48-56. El segundo es el del martes en el primer partido de esta serie. Las valencianas se dejaron la piel sobre la pista, pero las bajas de Ouviña y Torrens se notaron en los últimos minutos, en plena exhibición de Ndour y Mabrey, ambas con 20 puntos.

Caldera taronja y semana fallera

Para que el sueño de las valencianas de alcanzar la Final Four tenga opciones de mantenerse unos días más tienen mucho que decir los aficionados taronja. El equipo espera que la Fonteta se convierta en una caldera que empuje al Valencia Basket ante un conjunto italiano muy peligroso pues sabe que con una victoria tendrá el billete a la serie por el título. Se repartirán aplaudidores en las gradas con el apoyo de San Miguel 0,0 Tostada para que los seguidores no dejen de animar en ningún momento. Además, habrá dos juegos en pista con aficionados y premios para los ganadores.

Burgos: "Son Fallas, pero sé que la afición responderá"

Rubén Burgos pide máxima implicación a sus jugadoras y máximo apoyo del público. Sabe que unos y otros responderán a pesar del segundo día grande de la semana fallera en València: «Hay que intentar abstraernos de estos días de fiesta y celebración, porque para nosotras es un partido muy importante, igual que luego el de Liga, y saber que el estado físico y de salud va a contar mucho dentro de una eliminatoria exigente a nivel físico y mental para nuestras jugadoras. Es importante para tomar buenas decisiones dentro del partido».

Respecto a los aficionados, espera que La Fonteta presente uno de sus mejores aspectos teniendo en cuenta que está en juego pasar a la Final Four: «No tengo ninguna duda que la afición responderá. Solo tengo palabras de agradecimiento en lo personal por cómo me siento tratado, a nivel general y particular, con algún mensaje y apoyo después de los partidos. Agradecimiento máximo. Ellas saben que el equipo aquí se siente seguro y es gracias a ese apoyo. Y creo que independientemente de Fallas y de los problemas de tráfico la afición responderá. Es un día de celebración que puede ser muy completo con nuestro partido. Es semana fallera y semana de basket también, igual que con el partido de de chicos ante Fenerbahçe. Seguro que la afición responde porque tenemos afición para eso y para más».