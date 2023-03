En el mediodía de este domingo, el Valencia Basket tiene una cita previa, pero importante, antes de volar a primera hora del miércoles a tierras italianas, donde tratará de seguir escribiendo con letras de oro las páginas de su primera temporada en la Euroleague Women. El conjunto dirigido por Rubén Burgos debe ganar a un rival sin apenas glamour, como el Embutidos Pajariel Bembibre, para poder afrontar la batalla final en Schio con la tranquilidad de conservar el liderato de la Liga Femenina Endesa.

A primera vista, el encuentro en la Fonteta contra el equipo del Bierzo puede parecer una tarea fácil. Sin embargo, siendo el tercer partido de la semana, con las piernas de las jugadoras cargadas y a pocos días del tercer y definitivo asalto en Schio, el cara a cara con un Bembibre al alza es de todo menos sencillo. El Valencia BC afronta el reto de tener que ganar sin forzar la máquina. Burgos reducirá la cantidad de minutos sobre la pista de mujeres clave como Leticia Romero, Queralt Casas, Raquel Carrera, Marie Gülich y Lauren Cox.

La importancia de las más jóvenes

Por ello, el entrenador no escondió que las jóvenes del equipo deberán dar un paso al frente en esta jornada 26 de la Liga. "El plan de este partido incluía que las jugadoras llegasen cansadas tras el encuentro de Euroliga. Tenemos que estar pendientes de nosotras. No va a ser fácil, habrá que saber gestionar la rotación, y las jóvenes tendrán que aportar un poco más contra el Bembibre, algo que las ayudará a crecer. Nuestro equipo tiene que apoyarse en la colectividad y no permitir que el rival juegue fácil", declaró Burgos.

Elena Buenavida y Laia Lamana darán este domingo minutos de descanso a Leti Romero. La grancanaria está asumiendo el peso de la dirección de juego desde la lesión de Cristina Ouviña ante el Olympiakos el 1 de marzo. Por dentro, sin Awa Fam, también lesionada, Noa Morro entrará en la rotación con tal de salvaguardar al triángulo mágico que conforman Carrera, Gülich y Cox.

A pesar de los precedentes, totalmente favorables para las ‘taronja’ (8-0), el Bembibre se trata de un adversario peligroso. Las leonesas han pasado de la lucha por la permanencia, de años anteriores, a optar al ‘Playoff’. Ahora mismo, se hallan a una sola victoria del octavo, Movistar Estudiantes. "Cada temporada mejoran sus prestaciones", avisó Rubén Burgos.

Cris Ouviña es duda hasta última hora. Aunque, igual que con Alba Torrens, la prioridad es que ayuden especialmente en miércoles.