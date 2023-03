Tras su polémico descarte para Girona y volver a la lista sin jugar minutos ante el Fenerbahce, Klemen Prepelic pudo disfrutar de nuevo de minutos el pasado domingo, en el partido de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Covirán Granada.

Eso sí, a pesar de estar más de diez minutos en pista y sumar tres puntos, tres rebotes y otras tres asistencias, el partido no terminó bien para el esloveno. El propio Mumbrú explicó después que "ha pedido el cambio porque se ha hecho daño en el gemelo. No pinta bien, pero mañana le hacemos una resonancia y esperemos que no tenga nada".

A la espera de resultados

Así, el jugador se sometió este lunes a las correspondientes pruebas médicas, aunque el técnico está aún a la espera de resultados para saber el alcance exacto de su lesión. De momento, los taronja no vuelven a jugar hasta el viernes en Mónaco, en el que será el primero de sus cuatro partidos consecutivos lejos de La Fonteta. Una gira de 7.300 kilómetros en la que los taronja se juegan muchas de sus opciones de entrar en el Top 8 de la Euroliga.

Más lesionados

Cabe recordar que Álex Mumbrú sigue teniendo a otros jugadores como Van Rossom, Kyle Alexander y Jaime Pradilla en la enfermería.