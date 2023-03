La derrota en el tercer partido de los cuartos de final ante el Famila Schio ha dejado al Valencia Basket sin la que habría sido su primera Final Four en la Euroleague Women, pero a pesar de ello, Rubén Burgos quiere poner en valor el trabajo del equipo y el hecho de haber llegado hasta los cuartos de final en el año del debut en la máxima competición europea.

"Lo que no podemos permitirnos es estar hundidas, algo positivo como es llegar los cuartos de final, mantener la ilusión viva de la gente… no lo hemos conseguido pero todos sabemos que hemos dado el 100%. La temporada es larga y queremos ir a por los dos títulos que no tenemos”.

Las claves de la derrota

Respecto al partido de este viernes, quiso felicitar al rival y analizar las claves de la derrota. "Lo primero felicitar a Schio. Creo que se merecen un poquito más que nosotras clasificarse para esa Final Four, que es también un éxito para ellas porque tras muchos años de historia es la primera vez que lo consiguen. Felicitarlas también por el trabajo del partido, lamentablemente me ha recordado mucho al primero. Nos han colapsado en el último cuarto en defensa aunque no creo que hayamos hecho tan malos tiros como la estadística marca. No hemos estado acertadas desde fuera, no hemos tenido ventajas interiores pero creo que lo hemos contrarrestado con rigor táctico defensivo. Dejar a Schio en casa con 63 puntos con este roster está muy bien, habla bien de nuestra defensa y mentalidad y de haber creído hasta el final".

Queralt Casas pide pasar página

Queralt Casas, por su parte, no pudo evitar mostrar el dolor de la derrota, sobre todo por el hecho de quedarse a las puertas de la que habría sido una histórica Final Four. "Es difícil habla ahora, me voy a poner a llorar. Ha sido difícil porque veníamos aquí realmente con la esperanza y con la sensación de que podíamos sacarlo. Nos quedamos a un paso de la Final Four. A principio de temporada habríamos firmado estar aquí hoy, pero cuando estás a un paso pues te da mucha rabia y más con la sensación de que ha caído por su lado pero no hemos estado tan lejos".

A ello añadió que "hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho porque es nuestro primer año en la Euroliga y no muchos equipos pueden decir que han llegado hasta aquí. Hoy hemos fallado bastante, no hemos tenido el día a pesar de haberlo dado todo y jugar como equipo, hay muchos tiros que no han entrado… ya está, el baloncesto. Ahora a estar orgullosos de lo que hemos hecho en Euroliga y a pensar en la Copa y en playoffs de Liga que es lo nuestro. Tenemos que pasar página de esto y levantar títulos”.