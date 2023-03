El sueño de la Euroliga 22/23 concluye en Schio para el Valencia Basket, donde ha caído en el tercer y definitivo partido de cuartos de final frente al conjunto local (62-53). Empujadas por el buen hacer de Raquel Carrera (17 puntos) y Queralt Casas (15), las valencianas llegaron con opciones de clasificarse para su primera Final Four hasta el último cuarto. Instantes en los que decidió el mayor acierto de las italianas, infranqueables esta temporada en el Palazzetto Livio Romare, y su superioridad en el rebote.

La Copa de Europa se la disputarán en una final a cuatro, y en una única sede, Fenerbahçe, Çukurova, USK Praga y el Schio entre el 14 y el 16 de abril. El Valencia BC, por su parte, cierra una extraordinaria participación en la temporada de su debut en la Euroleague Women.

Un cinco inicial con centímetros para igualar la fortaleza del Schio

El entrenador del Valencia BC apostó de entrada por un cinco con centímetros para contrarrestar el poderío físico del Famila Schio. Cierra Burdick acompañó en un triángulo interior a Lauren Cox y Raquel Carrera, quien continuó en la línea de excelencia del segundo partido. Tras dos minutos de nervios en ambos lados, la pívot gallega respondió, hábilmente en la zona, al triple inicial de Marina Mabrey con cinco puntos consecutivos (3-5, m. 3).

Las italianas encontraron facilidades en sus tiros lejanos, aunque la movilidad en ataque de las 'taronja' mantuvo la igualdad y permitió sumar una pequeña renta de tres puntos tras un contragolpe cerrado por Carrera (11-14, m. 6). El ritmo del choque se volvió frenético. Rhyne Howard, Constanza Verona y Jasmine Keys anotaron sin demasiada oposición, pero ahí estaba Raquel para que el Valencia no perdiera el hilo en busca de la Final Four (21-20, m. 10)

Un robo de Cristina Ouviña, que volvió a jugar superada la lesión en la rodilla, le valió a Ángela Salvadores para mantener el empate (23-23, m. 12). Poco después, un regalo de los árbitros deshizo las tablas. Una falta en ataque de Egle Sventoraite a Marie Gülich acabó con dos puntos más el adicional para las de casa. Burgos tuvo que pedir tiempo después de una canasta sencilla de Howard y varios errores en ataque de las valencianas. Cuatro puntos de Alba Torrens apretaron nuevamente la lucha e, incluso, el Valencia BC se colocó momentáneamente por delante gracias a dos tiros libres de Leticia Romero (28-29, m. 15).

Sin embargo, las italianas aumentaron los daños por dentro de la mano de la pareja Keys-Ndour. Las acciones de las dos, ganando varias veces la puerta atrás, dispararon a ocho la ventaja del Schio (39-31, m. 20). El trabajo más intenso en defensa de las italianas les dio el premio de irse al descanso con una máxima diferencia. O se cerraban los caminos detrás, o el billete para la semifinal se esfumaría.

Reacción desde la defensa

Hubo reacción. El Valencia BC apretó los dientes y se metió completamente en la batalla desde la defensa. La personalidad de la capitana reactivó al equipo enlazando seis puntos, aunque Astou Ndour dio vida a las suyas en los primeros compases del tercer cuarto (43-37, m. 24). Queralt Casas, con dos libres, y la aparición de nuevo de Carrera ponían el partido en un puño (43-41, m. 26). El Schio tomó aire merced a un triple de Kim Mestdagh y dos puntos más de Mabrey. Aun así, el carácter de Casas dejó la desventaja en solo tres puntos con todo un último capítulo por jugarse (48-45, m. 30).

La mala puntería mató las opciones de acceder a la Final Four. Elena Buenavida, Torrens, Cox... nadie acertó en buenas posiciones desde la línea de tres. Nunca llegó el golpe que terminase por hacer temblar de verdad las piernas de las italianas. Tampoco pudo alcanzarse el empate con un fenomenal 2+1 de Carrera, asistida por Ouviña, al que le faltó el adicional (48-47, m. 33).

Cuando el Schio estaba asfixiándose, Keys, determinante en la eliminatoria, volvió a sacar petróleo en una zona que las visitantes habían logrado cerrar en el segundo tiempo. Después de otro intento de tres fallido por Lauren Cox, Howard empezó a minar las esperanzas con una canasta que llevó a seis puntos la renta (53-47, m. 35). Pero todavía hubo un último aliento, y por fin, gracias a un tiro de tres. Leti Romero convirtió mientras era punteada y los árbitros no quisieron señalar falta (53-51, m. 36).

Jasmine Keys no perdonó desde el perímetro después de que, cuatro abajo, el Valencia BC sí lo hiciese de nuevo. Solo entraron dos de 19 lanzamientos de tres a lo largo del partido. Siete abajo, 58-51, a falta de menos de tres minutos, fue demasiada losa para un conjunto 'taronja' que perdió opciones al no controlar los rebotes y, sobre todo, al no dar con más alternativas ofensivas que los puntos de Casas y Carrera.

La animada afición local celebró su primer pase a la Final Four tras varios intentos sin éxito.