Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, no ha dudado al aseverar este jueves, en la rueda de prensa previa al partido frente al AS Móanco, que "el club es una clara candidatura a estar en la Euroliga durante tiempo".

Cuestionado por si sabe ya de las posibilidades de que el equipo sea invitado para jugar la Turkish Airlines Euroleague, el técnico indica que "no hay notificación". "Seguro que el club está trabajando e intentándolo, pero no sabemos nada, además la parte técnica estamos focalizados en la edición que nos ocupa, la actual. Ahora son más que nada habladurías", responde.

"Claramente, la merecemos (la invitación). El club da pasos en ese sentido, competimos bien, ya se viene demostrando durante años que hay capacidad para estar aquí con buen rendimiento. Por todo lo que envuelve al club, la afición, por el Roig Arena que se está construyendo, València es una clara candidatura a estar en la Euroliga durante tiempo", contesta sobre los merecimientos de la entidad para recibir una wildcard.

El margen de error y "las cuentas de la lechera"

Sobre la Euroliga en curso, a 22/23, Mumbrú reconoce que el margen de error para meterse en el top 8, del que le separa una victoria en una carrera en la que hay hasta seis equipos implicados, "es muy corto". "El margen de error será corto. Puede ser un partido, poco más, y depende. Hay tanta igualdad y tantos enfrentamientos directos que no se sabe. Aunque el estar en esta situación es bueno, nos gustaría tener un par más de victorias, pero está bien estar entre los cinco o seis equipos que van a pelear por entrar en los 'playoffs'", argumentó.

No obstante, el entrenador no quiere hacer "las cuentas de la lechera" y centra el foco en el AS Mónaco, adversario de este viernes a domicilio. "Sería un error hacer las cuentas de la lechera, si ganas éste, si el otro pierde… Hay que centrarse en lo nuestro y en el partido contra el Mónaco. Viajamos sin pensar que dos días más tarde jugamos en Zaragoza, luego iremos viendo. No somos un equipo que esté preparado para elegir qué partidos juega. Hemos de ir al 100 % en todos", aseguró.

Mumbrú auguró que en Mónaco afrontarán un "partido intenso" ante un rival que se juega "ser cabeza de serie". "Les ganamos aquí haciendo una gran defensa y necesitaríamos repetirla. Vienen con una racha importante de victorias pese a haber dejado fuera a Mike James, pero tienen muchas individualidades capaces de desbordar y de anotar", afirmó. Además, dejó abiertas las opciones de que los del Principado recuperen a James, apartados por motivos disciplinarios hace dos semanas. "No sabemos si estará, parece que sí. Veremos. La manera de jugar es diferente si está o no, porque es un jugador que asume mucha pelota, muchas posesiones. Si juega querrá reivindicarse y estar a tope. Vamos a pensar que estará el mejor Mónaco y también James", advirtió.

Cuestionado por los lesionados, el entrenador confirmó que en los próximos partidos confía en recuperar a Kyle Alexander y Jiame Pradilla, y paliar la carga de minutos que han acumulado Bojan Dubljevic y Jasiel Rivero en el juego interior. "Intentaremos llevarnos a uno, al que esté menos mal, al que le duela menos", dijo.

"En el club estamos muy orgullosos de las chicas"

Por último, tuvo palabras de elogio para el equipo femenino, eliminado en la Euroliga a las puertas de la Final Four tras caer en el tercer y definitivo partido contra el Famila Schio. "Cuando te lo juegas a un partido el baloncesto es así, el acierto, los nervios... influyen. Todo el mundo en el club está orgulloso de ver hasta donde han llegado, a las puertas de los cuatro mejores de Europa. La palabra es orgullo, orgullo del trabajo de Rubén Burgos y las chicas, de como compitieron hasta el final", concluyó.