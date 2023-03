Hasta el 6 de abril, día en el que se enfrentará a la Virtus Bolonia, la Euroliga no volverá a la Fonteta. Mientras tanto, el Valencia Basket afronta tres visitas consecutivas en Europa que marcarán de manera definitiva sus opciones de clasificarse entre los ocho primeros y, en consecuencia, poder jugar los cuartos de final de la competición de clubes más importantes del Viejo Continente. Ese viaje hacia el deseado top 8 comenzará hoy en Mónaco y proseguirá el miércoles 29 y el viernes 31 de marzo en las canchas del Estrella Roja de Belgrado y el Zalgiris Kaunas, respectivamente.

A falta de cinco jornadas, tal y como reconoce el técnico ‘taronja’, Álex Mumbrú, el margen de error es "muy corto". "El margen puede ser un partido, y depende... Hay tanta igualdad y tantos enfrentamientos directos que no se sabe. Aunque el estar en esta situación es bueno, nos gustaría tener un par más de victorias, pero está bien estar entre los cinco o seis equipos que van a pelear por entrar en los ‘playoffs’".

El Valencia BC es décimo en la clasificación con un balance de 14-15, a un triunfo del octavo, el Zalgirs, al que se medirá dentro de una semana, y del Baskonia, que ha caído ante el Estrella Roja en Belgrado. La derrota que también beneficia, a priori, a los de la Fonteta en este inicio de jornada 30 es la del Anadolu Efes en la pista del ALBA Berlín (95-93).

Después de ganar al Fenerbahçe, cortando una racha de cuatro derrotas, los valencianos han renovado su ánimo en busca de un objetivo que ayudaría al club en la cruzada de contar con una invitación para la Euroliga 23/24.

Jornada de duros rivales para los aspirantes al top 8

Una victoria en el Principado, donde los ‘taronja’ jugarán por primera vez, podría acercar más la octava plaza, teniendo en cuenta los duelos de los rivales directos entre sí o frente a equipos que compiten por asentarse entre los cuatro primeros, lo que garantizará el factor cancha en la eliminatoria de cuartos. Por ejemplo, el Zalgiris se las va a ver en Estambul contra el Fenerbahçe, quinto a dos triunfos del Mónaco y que quiere apurar sus opciones de rebasar a los monegascos. El Partizan, séptimo con 16-13, recibe al Olympiacos, líder de la Euroliga que busca certificar matemáticamente su sitio en el top 4. La Virtus, con un triunfo menos que el Valencia, se enfrenta en Italia al Real Madrid.

A priori, el hándicap con el que cuentan los valencianos es el de tener que disputar cuatro de los cinco partidos lejos de casa. Sin embargo, con un bagaje a domicilio de 6-7, a una victoria de su récord como visitante en la competición, el conjunto de Mumbrú se siente fuerte en campo hostil. "Hemos competido bien en canchas duras, ante rivales potentes. No me preocupa jugar fuera, nuestro juego no cambia. No nos pesa la presión ni los ambientes hostiles", valoró el alero Xabi López-Arostegui.

El rival más en forma del Viejo Continente

Para el Valencia BC, el principal problema estará en su enemigo, un AS Mónaco que, pese a la sanción disciplinar a su estrella, Mike James, lleva un mes de marzo perfecto en el que acumula mejor serie activa de la Euroliga, cuatro victorias. James, además, volverá a la acción porque Sasa Obradovic ya le ha levantado el castigo.

Por su parte, Mumbrú recupera tras un mes lesionado al pívot Kyle Alexander, y el domingo podría hacer lo mismo con Jaime Pradilla en Zaragoza.