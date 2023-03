El entrenador del Valencia BC, Rubén Burgos, valoró de modo muy positivo la reacción de las jugadoras este sábado en la Liga Femenina Endesa, después de haber caído el pasado miércoles en la Euroliga en los cuartos de final, a solo un paso de la Final Four.

"Quiero valorar cómo el equipo ha preparado este partido tras lo emotivo de no conseguir dar ese pasito más en Euroliga. Levantarse era relativamente sencillo viendo el apoyo que hemos tenido de la gente. Solo podemos ponernos a ese nivel y era competir al cien por cien", comentó el de Riba-roja.

Rubén Burgos destacó el inicio de partido de las suyas, "muy bien atrás, con un quinteto que ha estado muy enchufado y que ha compartido el balón". "Luego hemos encajado un parcial importante. No sé si ha sido el cansancio o las rotaciones, pero el rival se ha enchufado y ha encontrado vías de anotación. Hemos tenido que parar el partido y trabajar de nuestras cosas contra un equipo que sabemos que es muy físico. Si no igualas ese nivel de intensidad, de nada te sirve tener un roster más amplio o con más calidad. Hemos podido tener más o menos controlado el partido, no la anotación individual de Scaife, que ha hecho un partidazo. Es un aspecto a mejorar. ", agregó en su análisis del partido.

Con la mirada puesta ya en la Copa de la Reina

"La rotación ha sido positiva, sobre todo, en el tercer cuarto y en el último hemos podido controlar el marcador desde compartir el balón. Ahora a pensar en Estudiantes y trabajar para hacer el mejor torneo posible en la Copa de la Reina, a la que vamos con mucha ilusión", concluyó Burgos, que preparará ya desde este lunes los cuartos de final de la Copa de la Reina del próximo jueves en Zaragoza.