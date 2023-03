Martin Hermannsson vuelve a sonreír tras superar un largo proceso de recuperación de nueve meses y medio y más tras volverse a ver en un quinteto inicial, como pasó el domingo ante el Zaragoza. Por ello, ahora echa la vista atrás, y se siente más orgulloso por haber podido volver a sentirse jugador.

«Pensaba: «El primer partido será increíble, he sentido el apoyo de la afición desde que pasó y eso significa mucho para mí. Cuando pasa algo así, el momento, te vienen miles de pensamientos a la cabeza, cómo de grave es, con suerte no es algo muy grande, ¿voy a ser capaz de volver a jugar al baloncesto? Tenía un poco de miedo al principio, pero tras la operación, sentí que iba a volver más fuerte que nunca. Y publiqué en mi Instagram que este no sería mi último partido con el Valencia Basket. Tengo más ganas que nunca de volver a jugar y el fuego en mí es más grande que nunca. Estoy ansioso por volver a probarme» señala.

Primeros partidos

Eso sí ya suma varios partidos, cada vez con más minutos. «Los dos últimos meses fueron los peores. Estaba haciendo todo en la pista, corriendo, practicando movimientos. La preparación para ese partido no empezó el día del partido, sino una semana antes, pensando lo que haría una vez estuviera en pista. Me olvidé de la lesión y me centré en el momento, fue un partido increíble para volver, ganar al Fenerbahçe en casa, uno de los mejores equipos de Europa. Casi lloro después del partido, fueron tantas emociones, nueve meses y medio fuera, esperando este momento. Hicimos un buen partido, lo ganamos, pero al mismo tiempo, después de esos seis minutos en pista, veía las estrellas, estaba muy cansado. Espero construir a partir de ahora»

Agradecido al equipo técnico y médico

De quienes más le han ayudado en este proceso de recuperación, destaca Hermannsson que "Julio y Manu han sido increíbles, así como también Adri y Joan. Y Sergio y todo el staff médico. He pasado tanto tiempo con ellos que son mi familia. Podría casarme con Julio si no funciona con mi mujer (bromea)".