A escasas 48 horas para el debut del Valencia Basket en la Copa de la Reina, Rubén Burgos asegura que no se ven como favoritas para conquistar el título este fin de semana aunque dijo que les haría mucha ilusión ganarlo por primera vez. "No nos vemos como favoritas, en la Copa nunca los hay. Todos los equipos van con mucha ilusión aunque es cierto que el equipo que llega primero es el equipo a batir. Equipos como el Salamanca y el Girona acumulan mucha mas experiencia y títulos, son buenos rivales a batir. Sería algo bueno estar en la final. Ojalá nos tengamos que preocupar por eso", señaló en una rueda de prensa.

"Es un torneo muy ilusionante al que llegamos tras haber pasado muchas fases de la temporada a diferencia de otros años pero ni cansadas ni sin la máxima motivación. Acumulamos cada vez mas experiencia pero es un título que no tenemos y nos haría mucha ilusión especialmente porque es un torneo que ilusiona mucho a la afición", admitió.

Billete para la Euroliga en juego

Además, señaló que el hecho de que el ganador se asegure una plaza para la próxima Euroliga es un "un factor determinante en el torneo, a diferencia de lo que pasa con el masculino".

"La planificación de la próxima temporada cambia mucho si vas a la previa o no, si juegas la Euroliga, que es lo que queremos, o la Eurocup. Saberlo pronto seria muy importante. Nos marcaría la hoja de ruta aunque no nos quitaría ni presión ni ambición de cara a la liga porque no estamos tan de vuelta. Es un título y además ayudaría a planificar", señaló.

Favoritas

Respecto a la lección que pueden extraer de la Copa ACB o de la reciente derrota del Perfumerías ante el Estudiantes, Burgos destaca que "tengo un grupo de jugadoras muy sensatas y expertas, saben de la exigencia de cada rival en un torneo como este y que es a vida o muerte. No percibo ni euforia interna, ni favoritismo", añadió Burgos, que recordó que deben centrarse en el primer encuentro ante el Movistar Estudiantes y que destacó el buen momento de un equipo que ganó el Perfumerías Avenida de Salamanca este fin de semana.

"Hay cabezas de serie pero es un torneo de momentos y ellas llegan en un muy buen momento. Además, siempre nos ha costado contra ellas", añadió el técnico, que recordó que el único beneficio de haber acabado la primera fase como líderes de la Liga, condición que mantienen, es poder jugar el jueves los cuartos de final y no hacerlo el viernes.

"Eso nos permite tener un día más de descanso pero eso no vale de nada si no pasas el primer día", recordó.

Plantilla al completo

Burgos se mostró muy contento con la reincorporación al grupo en los últimos partidos de Cristina Ouviña y Alba Torrens pero dijo que si no lloraron cuando no estaban tampoco ahora van a "lanzar las campanas al vuelo" y recordó que siempre han visto "los problemas como oportunidades" y desde un enfoque colectivo.

"Estamos contentas de poder contar con toda la plantilla y de que las jugadoras que se han incorporado están cada vez en mejor momento. Las veo mejor en todo cada día, en sensaciones, físico y animo", explicó.

"Por el tipo de grupo que son y por el respeto que les tiene el resto siempre les he visto bien y conectadas con el grupo. Están trabajando al 100% , las sensaciones se cogen en la pista y esperamos que puedan ir a de menos a más. Pienso que han olvidado las lesiones", señaló.