En la Euroliga se quedaron con la miel en los labios, pero el calendario les da una opción de revancha rápida con la Copa de la Reina de esta semana en Zaragoza. Una posibilidad de título que el Valencia Basket no quiere dejar escapar y menos unas jugadoras que, aunque piensan partido a partido, confían al 100% en que el trabajo que hacen pueda dar sus frutos.

Llega la Copa y Burgos cuenta con todas las jugadoras disponibles. ¿Es la mejor manera de afrontar una semana así...?

Sí, así es porque esta temporada hemos tenido bastantes problemas físicos en algunas ocasiones porque hay muchos partidos y mucha carga a nivel físico, pero justo esta semana estamos todas disponibles, es una gran noticia para nosotros y estamos muy contentas.

¿Os llega la Copa en el mejor momento de la temporada?

Diría que sí porque llegamos en un gran nivel competitivo después de haber jugado el playoff de la Euroliga, al ser una competición muy dura que siempre da mucho ritmo. Hemos seguido entrenando, llegamos bien, llevamos desde principios de septiembre o finales de agosto preparándonos para un torneo como este y para la Liga y estamos con ganas.

Llegan a la Copa siendo líderes destacadas de la Liga Femenina Endesa. ¿Les hace más favoritas este dato?

Bueno, ser líderes o no en la Liga no tiene nada que ver con la Copa porque es otra competición que empieza de cero, que la quieren ganar los ocho equipos que están y da igual que hayas entrado como octavo o primero porque todos tenemos las mismas ganas. Que igual somos un poco favoritas puede ser, pero también lo podría decir por ejemplo el Perfumerías, que llegó a cuartos de final de la Euroliga también. El Girona también está bien y creo que en la Copa no hay un claro favorito, es una competición en la que puede haber sorpresas y que todo el mundo quiere ganar.

Al menos, lo hecho hasta ahora sí les dará un plus de confianza...

Sí, tenemos confianza pero no por los rivales ni nada, sino por el trabajo que hacemos en el día a día, porque confiamos en nosotras, confiamos en el cuerpo técnico, somos un equipo y por eso tenemos confianza. Pero no tiene nada que ver con la Liga porque son cuatro días, que se empieza de cero, a un partido en deporte todo puede pasar. Nosotras vamos a hacer nuestro partido y tenemos confianza por el trabajo que estamos haciendo.

¿Les sirve lo que pasó en la Copa ACB como aviso, con Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Valencia BC fuera de la final?

Claro, es que son competiciones a un partido y en mil Copas ha pasado, no sólo este año. Es una competición muy chula porque en un partido te lo juegas todo y vas a morir porque es un título muy importante. No vamos confiadas y pensamos ya en el Estudiantes.

Precisamente un rival que viene de ganar al Perfumerías...

Sí, el Estudiantes es muy buen equipo, fuimos en febrero a jugar en Magariños y lo pasamos muy mal para ganar, nos lo pusieron muy difícil, son un equipo duro, de los mejores equipos de la Liga. Ganaron al Avenida y nos pusieron en muchos problemas también.

Más motivación

El hecho de haberse quedado a las puertas de la Final Four de la Euroliga, ¿hace que el equipo llegue con más ganas y hambre de título a Zaragoza?

No diría que por eso porque desde principio de temporada tenemos la máxima ilusión de pelear por la Liga y por la Copa. La Euroliga es otra competición y lo mismo que en la Euroliga no pensábamos en la Copa, ahora igual. Tenemos muchas ganas de Copa porque queremos ganar un título, hemos llegado a bastantes finales, pero queremos conseguir un título.

Es uno de los títulos que no están colgados aún en La Fonteta. ¿Les motiva más ser las primeras en ganar la Copa de la Reina para el club?

Siempre es difícil ganar títulos, cualquiera que sea. Es difícil conseguir y queremos ganarlo, pero tiene que ser el objetivo al fin y al cabo.

El día que se hizo el sorteo se podía pensar que era un camino más fácil hacia la final al evitar al Perfumerías y al Girona, pero ¿cómo ve realmente el cuadro que tienen por delante?

Sinceramente no me gustaría hablar de una posible semifinal sin haber ganado antes los cuartos de final porque tenemos que respetar al máximo al Estudiantes. Es muy buen equipo, va a ser un partido duro. El Zaragoza también juega en casa, mete mucha gente en el pabellón, perdimos este año allí y que hagan su competición porque tampoco sabemos si van a ganar al Araski en cuartos de final. Aún no pensamos en las semifinales.

Palmarés Copa de la Reina

¿Qué recuerdos le trae la Copa a nivel personal?

El más importante es la que gané en Salamanca, que se jugó en Girona. Recuerdo con mucho cariño aquel título y más ganando al equipo de casa. Pero cuando tenía 17 o 18 años también jugué mi primera Copa de la Reina con Rivas en Madrid, que jugábamos en casa, perdimos en semifinales, pero fue una experiencia muy buena para mí porque todo suma.

Seguro que habrá también color taronja en las gradas...

Sí, sé que hay gente de València que va a viajar porque el otro día nos estaba esperando la afición tras el partido y me dijeron que nos veríamos a Zaragoza. Vayan los que vayan se les va a escuchar, se van a notar como pasó en Schio y es algo muy importante.

¿Puede ser esta Copa un buen ensayo para la Liga?

Sí, pero aún quedarán antes tres partidos de Liga Regular, queda mucho, hay muchos equipos igualados y no sabemos rivales aún. Sí es importante ganar la Liga Regular para tener siempre factor cancha, es algo que sí o sí tenemos que conseguir.