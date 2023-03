El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, se ha mostrado "contento" por el pase de su equipo a la semifinal de la Copa de la Reina, partido que jugará el sábado a las 16:30 h (Teledeporte) contra el Casademont Zaragoza, que se deshizo esta noche con facilidad del Kutxabank Araski (71-50).

"Ha sido un partido de Copa, de tensión, de responsabilidad. Teníamos clara nuestra línea a seguir, que es construir desde la defensa. También Estudiantes... Y creo que ambos hemos conseguido que ninguno ofrezca su mejor nivel ofensivo. Los nervios han afectado, pero no quiero quitar méritos a las defensas de ambos", analizó el técnico del Valencia BC, para el que la defensa es el valor fundamental.

Burgos destacó la "buena línea en la que venía Estudiantes". "Hemos conseguido bajar su anotación en la segunda parte, eso habla muy bien de nuestro esfuerzo. Estoy muy satisfecho con la victoria, y con ver a la gente en la grada y poder dar esta alegría", concluyó el entrenador en referencia a los cerca de 200 seguidores del equipo en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

Ouviña: "Ha sido un partido muy duro hasta el último cuarto"

Por su parte, la jugadora Cristina Ouviña, autora de 14 puntos, apuntó: "Ha sido un partido complicado. Ellas venían bien, jugando muy agresivas, con un baloncesto alegre. Son buenas tiradoras. Hasta el último cuarto ha sido muy duro, y los errores han sido clave para despegarnos al final y sacar la victoria. Ha sido, en definitiva, un partido de cuartos de final de la Copa de la Reina".

Leticia Romero admite que está en el mejor momento de su carrera

Otra de las protagonistas de la noche, Leticia Romero, habló tras el partido en los micrófonos de Teledeporte. Para la grancanaria, "el Estudiantes no lo ha puesto nada fácil", razón por la que "en la primera parte el equipo ha sufrido".

Cuestionada por si se encuentra en su mejor momento, Romero responde: "Creo que sí. Me encuentro con mucha confianza, cómoda con el equipo después de cuatro temporadas ya, conozco bien a las compañeras y me siento contenta aquí".

Leti Romero no considera que el Valencia BC tenga la presión de tener que ganar la Copa, pese a ser el principal cabeza de serie. "No tenemos esa presión, nosotras no hemos ganado la Copa. Nos hace ilusión, vamos a luchar a tope, pero presión, ninguna", sentenció la base de 27 años.