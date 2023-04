El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, lamentó la derrota sufrida este domingo ante el Cazoo Baskonia, achacando que al final del partido no se jugase con más confianza a los reveses que está sufriendo el equipo, entre ellos, la lesión de Bojan Dubljevic en la rodilla o una serie ya de cinco derrotas.

De todos modos, Mumbrú consideró que la mejora defensiva vista contra el rival vitoriano debe marcar el futuro del equipo para competir de la mejor manera posible en la fase final de la Liga acb Endesa.

"Sabíamos que debíamos mejorar en defensa porque ellos tienen muchos puntos. Hemos hecho rotaciones cortas para que el equipo no se cayera. Hemos recuperado 20 balones y ese es el camino. Si estuviera muerto el equipo no habría salido así", señaló en la rueda de prensa tras el choque.

El técnico del conjunto valenciano lamentó que no hubieran podido romper el encuentro en la segunda parte, y también que Martin Hermannsson no se decidiera a tirar el triple que podía haberle dado la vuelta al choque en los últimos segundos, o que después Chris Jones dudara.

Peñarroya valora la dificultad de ganar en la Fonteta

Por su parte, Joan Peñarroya, ex del Valencia BC y actualmente técnico del Cazoo Baskonia, admitió que su equipo no estuvo brillante en el triunfo logrado en la Fonteta, pero resaltó la capacidad de aguante que tuvo su equipo y dio valor a ganar sin jugar bien.

"Estamos contentos por ganar en un campo muy difícil como es la Fonteta. No hemos estado brillantes, pero hemos sabido no irnos en los malos momentos, que han sido algunos e importantes", señaló el técnico en la rueda de prensa posterior, en la que dijo que "a veces, hay que ganar sin jugar bien".

Peñarroya alabó el partido de Vanja Marinkovic y dijo que trataron de explotar su buen momento. "Esta temporada está siendo muy importante para nosotros, aunque sin los picos de anotación de esta semana. Se ha asentado como jugador de elite, ya lo era. Cuando están en un buen momento y están finos lo hemos tenido que aprovechar. Hoy ha estado muy bien", terminó.