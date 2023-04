Si el Valencia CF va a jugarse parte de su aliento en Primera División en este mes de abril, las cuatro semanas que se avecinan también se presentan decisivas para el último tramo de la temporada en el club de la Fuente de San Luis. Después del traspié del domingo frente al Baskonia de Joan Peñarroya, el Valencia BC encadena cinco derrotas, una serie que iguala la peor de toda la campaña. Sin objetivos por los que batallar en las dos jornadas con las que concluirá la Euroliga, los hombres de Álex Mumbrú deben lanzarse en la Liga acb Endesa a la búsqueda de una posición más elevada en la clasificación con la que evitar a los cocos de la competición, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, en los cuartos de final.

Las lesiones en el poste bajo de Kyle Alexander, Jaime Pradilla y Bojan Dubljevic en el último mes y medio han mermado nuevamente el rendimiento del equipo ‘taronja’. Los de la Fonteta han perdido nueve partidos de los 13 disputados desde que el canadiense debió retirarse en el segundo cuarto del duelo frente al Olympiacos del 24 de febrero. Los últimos cinco -Mónaco, Zaragoza, Estrella Roja, Zalgiris y Baskonia- de manera consecutiva. La peor racha de este curso 22/23 junto a la sufrida en noviembre ante Virtus Bologna, Tenerife, Real Madrid, Zalgiris y Unicaja.

Señales de vida y mejoras en defensa contra el Baskonia

El Valencia BC necesita reaccionar no solo para evitar caer en su momento más oscuro de la temporada, sino, principalmente, para encarar con opciones y confianza la recta final del curso, en especial, los ‘Playoff’ por el título. Pese a irse sin la recompensa de la victoria, el conjunto de Mumbrú dio señales de vida y reacción en el choque con el Baskonia. Los ‘taronja’ recuperaron las constantes en intensidad y defensa, y plantaron cara hasta el final al rival más en forma de la Liga Endesa. Los de Peñarroya suman ocho triunfos consecutivos, empatando en lo alto de la tabla con Real Madrid y Barcelona con un balance 21-4. De hecho, el entrenador del Valencia BC aseguró que, a pesar de la derrota, su equipo "no está muerto". "Sabíamos que debíamos mejorar en defensa porque ellos (Baskonia) tienen muchos puntos. Hemos hecho rotaciones cortas para que el equipo no se cayera. Hemos recuperado 20 balones y ese es el camino. Si estuviera muerto, el equipo no habría salido así", comentó Álex Mumbrú en la rueda de prensa posterior al partido.

Los ‘taronja’ tienen cuatro semanas por delante para demostrar con hechos las palabras del técnico y dar continuidad a las mejoras vistas el domingo. Después de que el top 8 de la Euroliga se esfumase en Kaunas, el objetivo del conjunto se concentra en la acb. El duelo del próximo domingo, 9 de abril, en Badalona contra el Joventut será clave para hacerse con el ‘basketaverage’, al menos, con uno de los equipos que marchan por delante. En estos momentos, la Penya es sexto con tres victorias más que las 13 que tienen los valencianos. Pero si el Valencia se impone en el Olímpic reducirá la distancia más allá de un triunfo, ya que en la jornada 2 de la Liga Endesa venció en casa a los de Carles Durán (101-97).

El 'basketaverage' y la Eurocup entra en juego en un calendario más difícil para los rivales

El choque ante el Joventut y el del 12 de mayo en València frente al Madrid son los únicos que quedan en esta segunda vuelta contra uno de los siete primeros. Los de Mumbrú, octavos, divisan a dos partidos de distancia al Gran Canaria, adversario con el que el ‘average particular’ está igualado, pero que cuenta con una clara ventaja en el general. Un ‘basketaverage’ completamente perdido ya con el quinto, el Unicaja, que ganó cómodamente en sus dos citas con los ‘taronja’. A falta de nueve jornadas de liga regular, los malagueños empatan a 16 victorias con el Joventut.

El calendario es un factor que beneficia al Valencia. Por ejemplo, antes de recibir a los valencianos, los verdinegros juegan este martes un duelo directo en el Gran Canaria Arena y, a finales de mes, visitarán Málaga. Además, mientras los ‘taronja’ rebajarán la carga física y mental sin Europa en juego, tanto Joventut como ‘Granca’ tiene en unos días las eliminatorias de la Eurocup.

La lucha por el sexto, incluso, el quinto puesto, y evitar en los cuartos a Barça, Madrid y Baskonia bien vale la pena, aunque antes el Valencia debe relanzarse en este mes de abril y asentar su billete de ‘Playoff’ en la serie consecutiva contra UCAM Murcia, Bilbao y Obradoiro.