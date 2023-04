La derrota de este domingo ante el Perfumerías Avenida obliga al Valencia Basket a ganar al IDK Euskotren en la última jornada de la Liga Regular si quiere llegar al playoff como primero y con el factor pista a favor en cada cruce, pero sobre todo, supone un aviso de cara a mejorar en la lucha por el título.

De hecho, el propio Rubén Burgos tiene claro qué es lo que deben mejorar las taronja tras lo visto ante el Perfumerías. "Obviamente, no hemos hecho un parido bueno a nivel defensivo y no lo hemos conseguido enderezar en ningún cuarto, es un buen partido para analizar en el scouting. Ojalá volvamos a encontrarnos contra el Salamanca en el playoff. Ha habido tres errores constantes en el partido, hemos cambiado defensas y ninguna nos ha funcionado. También es mérito del Salamanca de leer cada acción y tener fortalezas como Maite y Silvia. Han tenido altos porcentajes en tiros de dos. El porcentaje en tiros de tres también teníamos que bajarlo, teníamos que haber defendido más cerca de las tiradoras para forzarlas a entrar. En el lado débil no hemos estado activas, no hemos parado el balón en primeras y segundas ayudas".

Una "bala más" para el partido de San Sebastián

Unos errores que llevaron a encajar un marcador muy abultado. "No habíamos encajado tantos puntos en casa en prácticamente toda la temporada. El staff y las jugadoras tenemos que hacer autocrítica de lo que podemos mejorar. No conseguíamos acercarnos, su anotación alta no ha bajado en ningún cuarto. Sólo queda pelear por la primera plaza, tenemos una bala más para ese partido de San Sebastián, para ganar la Liga Regular y llegar lo mejor posible el playoff".

Bajón anímico

Respecto al estado anímico de la plantilla tras la derrota en la Copa y la de este domingo, destaca Rubén Burgos que "lo anímico y lo emocional es muy importante, tenemos mucha química y dependen unas de otras,. En lo físico, cuidamos las cargas, las rotaciones para que la energía se vea en los partidos, pero cuando bajas anímicamente, las piernas van menos. Hemos de tener carácter como equipo para hacer valer nuestra posición en la tabla. El miércoles en Gernika hicimos un buen trabajo atrás, pero el Salamanca nos ha castigado, a veces estábamos cerca, pero no nos lo creíamos porque no estábamos cerca".

Último partido en San Sebastián

Burgos no cree, sin embargo, que el equipo saliera con menos intensidad por el hecho de pensar que aún les quedaba otra oportunidad para sentenciar la primera plaza de la LF Endesa. "No pienso que haya condicionado que quedara otro partido, no le quito ningún mérito al Salamanca, hay cosas que dependen de nosotras y teníamos que haber hecho mejor, no hemos tenido la puntería o la suerte de otros días en jugadoras de calidad. Ojalá hubiéramos cerrado ya la clasificación para tener una semana e trabajar más, necesitamos más rigor y nivel en algunos aspectos tácticos. Tenemos que jugar una final por ese primer puesto en San Sebastián, ante un buen equipo aunque no se juegue nada. Con la plantilla que tienen no va a ser nada sencillo.