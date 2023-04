Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, aseguró en la previa del partido de Euroliga de este viernes frente al Barcelona (20:30 h, Palau) que "todo el mundo en el equipo ha dado un paso adelante haciendo una buena semana de entrenamientos", después de la derrota del domingo en Badalona, que dejó a su equipo con pocas opciones de aspirar a algo más en la recta final de la liga regular de la acb que al octavo puesto.

A la conclusión del choque con el Joventut, Mumbrú se mostró crítico con sus jugadores y llegó a apuntar que estaba "decepcionado con alguno en particular". "Hemos tenido una buena semana de entrenamientos, con dureza y días de trabajo. Todo el mundo se ha entrenado bien, aunque arrastramos algún problema físico. A ver si entre hoy y mañana podemos solventarlos. Todo el mundo ha dado un paso adelante en una buena semana de trabajo", explicó el preparador catalán.

Durante el último mes, el equipo 'taronja' ha acumulado seis derrotas en una serie de diez partidos, una racha negativa que lo dejó también sin posibilidades de acceder al top 8 de la máxima competición europea tras las derrotas en Belgrado y Kaunas. "Nos basamos en los resultados, es lo que prima, y contentos no podemos estar. La Euroliga se acaba, sabemos que nos viene partidos clave", reseñó.

El entrenador no pone la excusa de las lesiones

"Podemos buscar excusas con las lesiones, que si perdimos a Kyle (Alexander) y no estuvo después de la Copa, luego a Pradilla, después de 'Dubi'... El juego interior siempre ha estado con alguna lesión. Pero al final estamos donde estamos, y queda mirar hacia delante y, con semanas más largas de entrenamiento, mejorar aspectos del juego y recuperamos físicamente de aquellos diez días con tantos viajes y partidos en los que el equipo se cayó físicamente", argumentó Mumbrú.

El entrenador confía en la reacción de los 'taronja'. "Nuestra motivación debe ser que ganar partidos. No solo eso, jugar bien al baloncesto, defender bien y recuperar cosas en el juego que últimamente las hemos perdido. Dubi ya puede estar disponible desde mañana, queremos ir recuperando a todos y que no se caiga ninguno más, con la ambición de jugar e intentar ganar día a día", apuntó.

Uno de los factores que Mumbrú desea corregir en este tramo final de curso es el del pobre rendimiento del equipo a domicilio en la segunda parte de la temporada. "Tenemos que recuperar a la gente y coger aire, en casa hemos estado mejor, pero fuera hemos sufrido derrotas en pistas rivales. Ahora jugamos en Barcelona y luego vendrán dos partidos como locales, debemos hacernos fuertes en la Fonteta como en el último mes. Hay que mejorar fuera para ser competitivos y tener opciones en este final de temporada", dijo.

Van Rossom "ahora mismo, no está"

Por otro lado, el entrenador barcelonés admitió que "ahora mismo" Sam Van Rossom, operado de la rodilla a finales de noviembre, "no está todavía" para entrar en el equipo. "Ojalá estuviera en la parte final para entrar y ayudarnos. Ahora mismo todavía no está. No ha hecho aún un entreno físico con contacto para su rodilla, se encuentra en el proceso de recuperación. Un poco igual que con Millán (Jiménez), que no ha entrenado con nosotros en todo el año, bueno, Sam sí, pero se lesionó hace tiempo. Sabíamos que la recuperación sería larga. No podemos apresurarnos. Nos gustaría que entrase en este final, a ver si somos capaces de recuperarlo lo antes posible, va mejorando", explicó.

Radebaugh: "Barcelona es un test para el equipo"

Jonah Radebaugh, mientras tanto, afirmó que el vestuario se toma el partido contra el Barcelona, el "último en la Euroliga", como "un test para ver cómo está el equipo". "Es un encuentro para saber si somos capaces de ir hacia arriba, evitar caer hacia abajo, ver dónde estamos", indicó el escolta estadounidense con pasaporte montenegrino.

El jugador de Denver comentó también que "el equipo ha tenido una mejor semana para entrenarse". "No la teníamos en los últimos meses con la cantidad de partidos en pocos días que hubo. Espero que trabajar mejor muchas cosas del juego se pueda mostrar contra el Barça mañana. La mentalidad del grupo es la de mejorar. Confío en que podamos regresar a nuestra esencia en el juego y que se vea en lo que queda de temporada", acabó el 'combo guard' de 25 años.