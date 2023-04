El Elan Chalon de la Liga francesa ha comunicado que su jugador Mickaël Gelabale, con pasado en España en las filas del Valencia Basket y del Real Madrid, sufrió esta semana un ictus, aunque parece que lo peor ya ha pasado y se encuentra en casa fuera de peligro. Eso sí, el internacional francés deberá estar varias semanas de reposo, por lo que la temporada puede haber terminado, aunque el propio jugador no descarta del todo volver a jugar.

Tanto el Valencia Basket como el Real Madrid le han mandado mensajes de ánimo y apoyo a través de sus redes sociales, aunque el propio jugador se ha encargado de tranquilizar a todos con otro comunicado.

Nuestro ex jugador ha sufrido un ictus. Mucho ánimo desde aquí.



Courage, Mickaël!! 🧡 https://t.co/kYBcShddVs — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 21 de abril de 2023

Desde el Real Madrid C. F. queremos enviar un mensaje de ánimo y cariño a nuestro querido Mickaël Gelabale. Mucha fuerza y nuestro deseo de una pronta recuperación. https://t.co/Z8hbXtFAuM — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 22 de abril de 2023

«Durante el entrenamiento del lunes por la mañana, sentí síntomas y fui a la sala de emergencias del hospital de Challon. Allí me realizaron una resonancia magnética en la que se detectó un derrame cerebral. Afortunadamente, este fue atrapado a tiempo y fui atendido de inmediato. Me sometieron a exámenes en la unidad de cuidados intensivos y después en neurología. Hoy tengo el placer de anunciar que estoy de vuelta en casa. Sin embargo, debo descansar varias semanas antes de reanudar mi actividad profesional y desafortunadamente no podré volver para el final de la temporada».

Poco más de un mes en València

Su etapa en el Valencia Basket duró apenas unas semanas, ya que firmó con la temporada empezada en el curso 2012-13 y después de un mes en el equipo valenciano, volvió a la NBA, al firmar por los Minnesota Timberwolves. Atrás dejó cinco partidos de taronja, con un promedio de 11 puntos, 3,4 rebotes, 1 asistencia y 1 balón robado en 22 minutos por partido.

Esta temporada promediaba en su liga 7 puntos, 4.3 rebotes y 1.8 asistencias, con el Ean Chalon en segunda posición.