La ACB hizo este martes pública la lista de candidatos al MVP Movistar de la Liga Endesa, en la que Shannons Evans es uno de los seis candidatos taronja que optan a ese galardón y a entrar en los mejores quintetos, junto a Chris Jones, Jared Harper, López-Arostegui, Bojan Dubljevic y Jasiel Rivero.

Shannon ya fue elegido en el Segundo Mejor Quinteto la pasada campaña como jugador del Real Betis y en esta, llegó al Valencia Basket liderando el ranking de valoración de la Liga Endesa y como claro aspirante al MVP. Eso sí, aunque la votación no ha hecho más que comenzar, a Evans apenas le preocupa este posible reconocimiento, consciente de su nuevo rol en el Valencia BC y anteponiendo siempre al equipo por encima de sus números, pese a mostrar un nivel alto desde hace semanas tras su período necesario de adaptación a las órdenes de Mumbrú.

El equipo por encima de sus números

Una nueva versión de Evans que queda patente con sus palabras. «Voy a hacer todo lo posible para ayudar al equipo a ganar. Me da igual que sea en defensa, en ataque, aunque sea apoyando a mis compañeros desde el banquillo. Lo que sea necesario para ayudarnos a ganar partidos. Y tengo la sensación de que todo el mundo en el vestuario quiere hacer eso. Así que lo que podamos hacer, lo haremos para ganar».

A pesar de dejar atrás un rol totalmente protagonista en Sevilla, donde era el jugador que más tiraba de la Liga, Shannon Evans está mostrando cada vez una mejor versión, hasta el punto de subir sus números desde finales de marzo hasta los 10,9 puntos y 2,6 asistencias para 12,2 créditos de valoración en los últimos ocho encuentros. El estadounidense reconoce que «me costó un poco de tiempo ajustarme al equipo y volver a ser yo mismo en la pista al mismo tiempo que jugaba para el equipo. Me llevó un tiempo pero me siento muy bien ahora mismo, estoy jugando con mucha confianza y eso me gusta. Todo va bien ahora mismo».

El respiro del calendario

Además, admite que tener semanas con un sólo partido le ayuda tanto a él como al equipo para corregir errores y seguir creciendo de cara al playoff, el gran objetivo en los próximos encuentros. «Hemos tenido un calendario muy cargado hasta el final de la Euroliga. Ahora tenemos más tiempo para estar juntos trabajando en la pista, enfocados en esos pequeños detalles y en las cosas que hemos hecho mal. Estos días de entrenamiento están siendo realmente buenos y estamos animados con esta recta final para estar en el Playoff. Seguimos cometiendo errores, demasiados. Así que ahora mismo, con un partido a la semana, queremos enfocarnos en mejorar en esos errores y seguir creciendo paso a paso y seguir mejorando».

Para ello es clave, eso sí, recuperar jugadores. «Lo primero es tratar de recuperar la salud. Tenemos a muchos jugadores fuera, así que primero necesitamos tener a todo el mundo de vuelta. A partir de ahí, mejorar en las cosas que hemos hecho mal anteriormente en la temporada, buscar el mejor momento de forma posible y estar preparados para el Playoff».

Y todo ello con la mente la puesta en el partido de este sábado ante el Obradoiro. «Es el momento de trabajar duro cada día, competir en los entrenamientos al más alto nivel y llegar al partido de cada fin de semana buscando la manera de sacar la victoria. Y paso a paso poner las piezas en su sitio y llegar preparados para el Playoff».

Próximo regreso de Prepelic

Klemen Prepelic está en la recta final de la recuperación de la lesión muscular que sufrió en la pierna izquierda y se espera que en pocos días se pueda reintegrar en los entrenamientos del equipo. El esloveno se lesionó el soleo el 19 de marzo ante el Granada y la entidad estableció un plazo de recuperación estimado de unas cuatro semanas que ya se ha cumplido. En la enfermería ya sólo quedan el propio Prepelic y Sam Van Rossom.