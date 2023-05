El Valencia Basket arranca este jueves su tercera final consecutiva de LF Endesa contra el Perfumerías Avenida y por primera vez lo hará con factor cancha a favor, por lo que el primer partido se celebrará en la Fonteta. Algo que esperan aprovechar las jugadoras, como destaca Queralt Casas.

“Hace bastante tener el campo a favor. Para nosotras la Fonteta, hasta cuando jugaba hace años en otros equipos venía aquí y es un público muy entregado, que vive el baloncesto. Parece lo típico que se dice, pero la Fonteta siempre es nuestro sexto jugador en la pista. Nos ayudan un montón. Creo que a la vista está que siempre que jugamos aquí jugamos a otro ritmo. Nos motivamos mutuamente, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Contentas de tener esta vez el campo a favor”.

Por otra parte, Queralt confía en tomarse la revancha esta temporada, tras quedarse con la miel en los labios las dos últimas. "Parece fácil, pero tres años consecutivos llegando a la final de liga tal y como está el nivel, quizás es fácil decirlo, pero no conseguirlo. Dicen que a la tercera va la vencida, ojalá sea así. Si tiene que venir vendrá. Estamos contentas con lo que hemos hecho, pero nos queda por dar”.

Momento de forma

En las dos eliminatorias previas del playoff Valencia Basket ha mostrado un gran pico de forma. Casas admite que “son sensaciones que tenemos todos. Es un buen momento. Ojalá siga así, porque también es la motivación. Acabamos de jugar unas semis, ahora vas a por la final, no puede faltar motivación. Si eso se junta con que las piernas te rindan. Ya no solo una misma, pero tu compañera también esta a tope, te entran más ganas. Nos estamos contagiando unas a otras. Ojalá siga así dos o tres partidos más”.

Precedentes en contra

Los dos partidos de liga los ganaron las salmantinas, pero la capitana recuerda que “de todo se aprende. El último partido contra ellas no hace mucho que lo jugamos. No todo es malo. Perdimos, había muchas cosas a mejorar. Pero podemos cogerlo para saber quizá los puntos más débiles en ese partido y contra su estilo de juego, seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, sobre todo en estas últimas dos semanas de playoffs. Estamos muy focalizadas, también en parte al no tener Euroliga puedes focalizarte más en el rival”.