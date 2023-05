A 24 horas de afrontar la tercera final consecutiva de la Liga Femenina Endesa, Rubén Burgos se muestra optimista por las sensaciones que ve en las jugadoras dentro y fuera de la pista y se muestra satisfecho por cómo el equipo ha evolucionado desde el mal momento que vivió tras no clasificarse para la Final Four de la Euroliga y caer en semifinales de la Copa de la Reina.

"Anímicamente y de mentalidad el equipo ha ido creciendo. Las jugadoras son personas, tienen procesos y se tienen que recuperar de situaciones. Veníamos de mucho estrés, de una decepción y el duelo lo tienes que pasar, recuperarte física y mentalmente. El camino estaba muy trazado, sabíamos lo que queríamos. El equipo ha ido creciendo desde la victoria en Magariños (ante el Estudiantes en el encuentro de ida de los cuartos de final) pero hay que normalizar que no siempre se puede estar bien. Ahora estamos analizando mucho ese partido que jugamos ante el Salamanca al final de la fase regular. Teníamos que pasar el duelo y si ves las caras de las jugadoras no son las de ahora. De eso se trata".

Así mismo, Burgos cree que puede ser clave tener por primera vez el factor pista a favor en una final. "La afición nos envía más mensajes a nosotras que nosotras a ellas, es una pasada cómo están respondiendo, el recibimiento tras el Schio, los aplausos tras Zaragoza, es espectacular cómo se identifican con el equipo. Vamos a hacer que se sientan orgullosos y orgullosas".

De hecho, explica, cómo están preparando la final, con la máxima ilusión y ambición. "Estamos preparándonos como hicimos en las anteriores eliminatorias, que eran muy importantes, en ese proceso estamos, de analizar el último partido, pero son un equipo experto, es una final y hay que poner toda la carne en el asador. El equipo está motivado, ilusionado, esperamos estirar sensaciones, el juego y el apoyo de la afición fueron buenos. La experiencia de los últimos años nos muestra que será una final dura. Las jugadoras llegan motivadas por ambición competitividad, pero son un gran equipo con gran palmarés, va a ser una final igualada y tendremos opciones".

Eso sí, a pesar de desear que a la tercera vaya la vencida, como decía Queralt Casas, prefiere no cargar a las jugadoras de más presión de la debida. "Tenemos más experiencia, vamos sumando finales, ya es la tercera, es muy bueno llegar con el factor cancha y con el objetivo de querer pelear hasta el final, el equipo se está sintiendo cómodo en los últimos partidos y esperamos seguir en la línea de los últimos partidos. Pero presión no tenemos ninguna, sería la primera liga para la sección femenina, es muy complicado, aunque sentir expectativas es un privilegio, significa que has hecho las cosas bien y están en el sitio donde debes estar.

Análisis del rival

Del rival, destaca Rubén Burgos que "mantiene muchas cosas de identidad, de cosas de juego, el roster es parecido, han sumado alguna novedad en táctica defensiva, pero hay detalles de Raquel Romo, que era la segunda de Roberto. Tienen un roster amplio, con competiciones nacionales. Pero nosotros queremos ayudar a nuestras jugadoras que muestren todo su talento en la pista".

A ello añade que "los partidos contra ellas han sido muy diferentes todos los partidos entre sí, el Salamanca ha cambiado de staff y de roster, tienen un ritmo de juego muy marcado y los pequeños despistes los castiga, intentaremos que no aprovechen su lanzamiento exterior, continuaciones de Reisingerova y Fasoula y creer en lo nuestro, en nuestra colectividad y la complementariedad de nuestras jugadoras, esto es lo que nos ha llevado a ser un equipo muy competitivo en las dos últimas temporadas.

ADN competitivo

Si algo tiene claro el técnico taronja es que las jugadoras lo van a dar todo desde el primer minuto de la final. "La responsabilidad, ambición e ilusión la hemos tenido desde el primer día, es el ADN de nuestras jugadoras, quieren dar el máximo, estamos ahí y no nos vamos a guardar nada. Tenemos la satisfacción de habernos preparado al 100%. Yo creo que muchas veces, la manera de prepararte para estas grandes citas, aunque son todas, es hacer cada día el mejor entrenamiento posible, si no no llegarías preparado para un partido importante, jugamos contra un gran equipo y hemos tenido opciones, fuimos capaces de ganar en cancha ajena el primer año, el año pasado llegamos más mermadas, pero teníamos más opciones, hemos sido primeras, el factor cancha te da más seguridad".

Además, el técnico taronja podrá contar con todas sus jugadoras pese a unas molestias de Alba Torrens y ayuda también la baja segura de Onyenwere en el Salamanca tras tener que marcharse a EEUU para preparar la WNBA. "Hemos leído lo de su baja. Nosotras no tenemos bajas ni lesiones como en años anteriores, pero esta semana Alba Torrens no ha podido trabajar con el grupo por una pequeña molestia del partido ante el Zaragoza, en el flexor de la cadera, creemos que puede estar. No parece una situación grave. El resto de jugadoras, poder rotar más y gestionar los descansos, nos ha permitido llegar mejor física y anímicamente, espero que lleguemos en la mejor disposición posible.

El ejemplo de la Liga del Valencia BC masculino

Respecto al cambio de sensaciones del equipo en los últimos partidos, Rubén Burgos recuerda el ejemplo del equipo masculino, cuando ganó la Liga tras un pequeño bache tras perder las final de Copa y de la Eurocup. "El equipo masculino ganó la Liga y antes del playoff parecía que estaba todos hundidos. Las jugadoras son personas, venían de decepciones de la Copa y lo de la Euroliga, tenemos que poner toda la leña en este fuego. Llega el momento y hay que ponerse, queríamos llegar a esta final de la Liga, desde el primer partido estábamos muy focalizadas. La victorias de dos puntos en Magariños fue un partido durísimo y Estudiantes hizo un partidazo, pero hay que normalizar que no siempre se puede estar bien, hay momentos de forma más altos y más bajos, el lenguaje corporal así lo dijo. Se trata de estar al 100% e ir aprendiendo de los errores".