El Valencia Basket ya puede empezar a planificar la próxima temporada sabiendo que no jugará la Euroliga. Y es que aunque hasta junio no se decidirán las invitaciones para participar en la máxima competición europea, en el club dan por hecho que la victoria del Gran Canaria en la final de la Eurocup, les deja sin posibilidades ante la negativa a contar con cinco clubes del mismo país en la competición.

El club taronja volverá a así a jugar la Eurocup el próximo año, con el objetivo de ganarla de nuevo para asegurarse el billete a la Euroliga un año después, tal y como ocurrió en todas las participaciones del Valencia Basket en la máxima competición europea a excepción de la de esta temporada, a la que llegaron con invitación y favorecidos por la exclusión de los equipos rusos.

Sin cambio de formato

La competición, además, mantendrá el mismo número de clubes en la próxima edición, por lo que el cambio de formato no llegaría al menos hasta la temporada 2024-25. Así, recibir una de las tres invitaciones es el único camino para jugar la Euroliga de entre los que no tienen licencia, con la Virtus de Bolonia como gran candidato a una y el campeón de la Liga Adriática como receptor de otra con casi toda probabilidad.

La reciente visita del CEO de la Euroliga a València para conocer el proyecto del club, las obras del futuro pabellón y las instalaciones de L'Alqueria se enmarcan dentro de la opción de que el Valencia Basket sea candidato firme a entrar con plaza fija en la Euroliga a medio plazo, pero de momento, habrá que esperar al menos un año más salvo cambio inesperado entre los responsables de la máxima competición europea.

Planificación condicionada

Aunque el club logró cerrar la renovación de Chris Jones sin condicionarla a la presencia del equipo en la Euroliga, el escenario de la próxima temporada ya parece claro y ello ayudará al Valencia Basket a confeccionar la próxima plantilla, sin tener que esperar tanto como el año pasado, en el que esperaron más tiempo del deseado para saber si recibían o no la invitación para la Euroliga.

Y es que más que por el aspecto económico, en una Euroliga que en la mayoría de casos no es rentable en las cuentas de los clubes, la presencia o no en la máxima competición europea sí permite poder aspirar o no a determinados jugadores, que dan máxima prioridad a jugar Euroliga. Y todo ello partiendo también de que muy probablemente, la plantilla será más reducida, como ocurrió en temporadas anteriores en Eurocup.