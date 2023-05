Raquel Carrera se llevó el MVP de la final tras una espectacular serie en la que también brilló Lauren Cox. Pero si hay una jugadora que ha sido regular y ha estado siempre entre las mejores esta temporada ha sido Leticia Romero, quien el domingo cerró la mejor de sus cuatro temporadas de 'taronja'. En principio.,

Los números de la canaria hablan por sí solos y le han llevado de nuevo a la selección, donde el próximo lunes se concentrará con cuatro de sus compañeras con la selección española para preparar el Eurobasket.

El espectacular rendimiento de Romero durante el tiempo en el que Cristina Ouviña ha estado lesionada, y su regularidad en todas las facetas del juego, han sido claves en la temporada en la que el equipo acarició la 'Final Four' de la Euroliga y acabó ganando por primera vez la Liga Endesa, con el único borrón de la derrota en las semifinales de la Copa de la Reina.

Determinante para Burgos por su talento y polivalencia, llega la hora de cerrar su futuro. Y ahí Leticia lo tiene claro. Su gran prioridad es la de seguir en València y la del club es mantener el bloque campeón, sobre todo, en lo referente a las jugadoras nacionales, de ahí que, si nada se tuerce, en los próximos días se anunciará una renovación que está muy bien encarrilada.

"Jugar en el Valencia BC es un orgullo, estoy súper contenta y agracedida por la oportunidad de estar aquí ya cuatro años. Vamos a ver, ojalá que sí (pueda continuar)", señala en declaraciones a SUPER.

Y es que al margen de la proyección deportiva que le ofrece el club 'taronja', Leticia destaca también otros aspectos muy a tener en cuenta, como el trato igualitario con el equipo masculino. "Creo que Juan Roig y Hortensia Herrero están haciendo un trabajo espectacular con el equipo femenino, nos dan la oportunidad de tener este escaparate, jugar la Euroliga, y que haya esa igualdad que no pueden decir que se dé en todos los equipos".

Una Euroliga a la que volverán de manera directa como campeones de Liga, el título que más ansiaban después de haber perdido las dos anteriores finales. "Este título de Liga era algo con lo que llevábamos mucho tiempo soñando, lo hemos buscando en las últimas tres temporadas".

Además, sin tener que jugársela a cara o cruz en un tercer partido en La Fonteta. "El plan A en la final siempre fue ganar el primero y el segundo partido. Aunque sabíamos que teníamos a La Fonteta en la recámara, no queríamos ni pensábamos en un tercer día. Cuando parecía más jodido, seguimos creyendo como equipo, confiando en que podíamos ganar en Salamanca".

Mentalidad ganadora

Lo dijo Rubén Burgos en una entrevista a SUPER tras la final y Leticia Romero comparte la idea de que la clave del segundo partido de la final fue la mentalidad, al no bajar los brazos cuando se pusieron con 14 puntos de desventaja. "En ningún momento dije ya está. Confiaba en el equipo, sabía que estábamos remontando, nos sentimos cómodas en la segunda parte, y si jugábamos a nuestro mejor nivel teníamos opciones, pero con el Salamanca nunca se puede dar por ganado un partido. No nos relajamos en los momentos finales, hicimos lo que había que hacer para ser campeonas".

Comunión con la afición

Leticia pudo comprobar en las celebraciones en La Fonteta que es una de las jugadoras más queridas por la afición. Pero no olvida tampoco la ayuda de los 60 seguidores que se desplazaron a Salamanca. "Tengo el recuerdo del recibimiento y, sobre todo, de empezar a calentar y escuchar como la afición estaba cantando canciones. Notamos su apoyo desde el calentamiento y nos dio mucha energía. Después del partido algo dormimos (sonríe), pero no lo suficiente, esa noche había que celebrar un título de Liga, algo que no se gana a menudo. Es momento de festejar lo conseguido como hemos hecho también en la Fonteta".

Su temporada, en números

Además de ser la mejor triplista del equipo en la Liga, subiendo su porcentaje de acierto del 40,51% al 55,56 en los playoff, para anotar 10 de 18, Leticia ha sido también la mejor asistente del equipo en el playoff, 4,17 de media. Tiene el mejor porcentaje de la Liga Regular en tiros libres. Incluso, Romero fue la tercera mejor valorada del equipo tanto en el playoff como en la Liga Regular.