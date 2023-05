Las últimas palabras de Bojan Dubljevic, elegido MVP del mes de abril de la Liga acb Endesa, dejan claro el deseo del capitán de continuar vistiendo en el futuro la camiseta del Valencia Basket. Desde inicios de abril, tal y como avanzó SUPER, el club y el jugador montenegrino se encuentran en negociaciones. 'Dubi' tiene un año más opcional de contrato, aunque el Valencia BC trata, en las conversaciones en marcha con sus representantes, de reajustar las condiciones del salario top de la plantilla.

En una entrevista a 'MVP Movistar', el capitán, que vive su undécima temporada en la entidad, dice que en València está "muy feliz", "como en casa" y "es un orgullo ser capitán del Valencia BC". Y va más allá, añade que su voluntad es la de hacer toda su carrera profesional hasta la retirada como jugador del Valencia Basket.

"Es raro encontrar jugadores que se quedan en un mismo club tantos años... Cuando llegué no sabía nada, ni el idioma ni qué me esperaría, pero después de varios años aquí ya me dije: "Este es el club donde quiero retirarme". Es uno de mis sueños, vamos a ver qué va a pasar", agrega, consciente de que en las conversaciones con los dirigentes cualquier escenario está abierto si no se acaba alcanzando un acuerdo con el que acepte una rebaja salarial.

🧡 𝗢𝗻𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗺𝗮𝗻.



"Después de unos años en la #LigaEndesa, me dije "este es el club donde quiero retirarme". Es uno de mis sueños. ¿Por qué no acabar en @valenciabasket?"



Palabra de #MVPMovistar de abril. Palabra de capitán. Palabra de Bojan Dubljevic.@movistar_es pic.twitter.com/IxqNa3EMKi — Liga Endesa (@ACBCOM) 11 de mayo de 2023

"One club man, ¿por qué no?"

Bojan Dubljevic ha despertado el interés de equipos de Euroliga, entre ellos, procedentes del baloncesto serbio y del este. Sin embargo, desde el punto de vista emocional, su prioridad es clara. "Tengo una historia buena con el Valencia, toda mi carrera profesional está siendo con un club, ¿por qué no acabarla aquí, en un solo club?", termina lanzando la pregunta al aire.

Cuestionado por su faceta de capitán, para el montenegrino de 31 años, "un líder no lo es solo de palabra, un líder muestra a su equipo que lucha por el balón y juega en equipo". "Si puedo enseñar esto a mi equipo y ellos me siguen, entonces soy capitán. Para mí, eso es ser capitán".

"Si me enfado en un mal partido o una derrota, también todo el equipo debe enfadarse. Siempre lo más importante es tener la cabeza alta, luchar y ser equipo en la pista porque, al final, estamos más juntos entre nosotros que con nuestras familias. Es fundamental crear buena atmósfera en el grupo", concluye.