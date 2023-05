El Valencia Basket ha visitado este jueves la mesa de Cuestación contra el Cáncer de la calle Menéndez y Pelayo. El director general del club, Enric Carbonell, el presidente, Vicente Solà, el director deportivo, Chechu Mulero y los entrenadores de los equipos masculino y femenino, Álex Mumbrú y Rubén Burgos, así como una amplia representación de ambas plantillas, han acompañado a Hortensia Herrero, presidenta de una mesa que lleva en pie contra la enfermedad 31 años.

Más tarde, Juan Roig, máximo accionista del club y mecenas junto a Herrero, se ha acercado al punto de cuestación y ha presidido junto a su esposa la foto de familia. "Es un día muy especial para todos los que estamos aquí. Empezamos hace 31 años", ha señalado Hortensia Herrero.

"Nosotras presidiendo la mesa llevamos más de 30 años ya, y el entonces Pamesa, hoy Valencia Basket, nos ha acompañado durante más de dos décadas. Están aquí 'fent faena' contra el cáncer", dijo Herrero.

Felicitación de Hortensia Herrero a las campeonas de Liga

La mecenas del club no perdió la ocasión de felicitar al Valencia BC de Rubén Burgos por la reciente consecución del título de campeonas de Liga Femenina Endesa: "Lo de ganar las chicas la LF Endesa es lo máximo. Sinceramente, no me lo esperaba. El jueves habían jugado una maravilla de partido, pero contemplábamos que el Salamanca pudiera empatar y volver a casa a ganar un tercer partido. Ha sido una pasada, estamos muy contentos por el equipo, el femenino va 'in crescendo'. Y ahora los chicos van a hacer un gran papel".

Los jugadores presentes, que no han dudado en hacer una aportación solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), fueron los capitanes Bojan Dubljevic y Sam Van Rossom, además del valenciano Víctor Claver, los estadounidenses James Webb y Chris Jones, y el canadiense Kyle Alexander. El que tampoco ha faltado a la cita ha sido el delegado del equipo, Alfonso Castilla.

Por su parte, las representantes del femenino han sido Marie Gülich, que pronto renovará su contrato y seguirá en el equipo, Elena Buenavia, Noa Morro y Laia Lamana.

El punto de encuentro contra esta cruel enfermedad volvió a ser el número 35 de la calle Menéndez y Pelayo de València. La mesa, que forma parte de la cuestación anual en la ciudad, suma ya 31 años colaborando contra el cáncer. Y, en concreto, el equipo de baloncesto encadena 28 años sin perderse la cuestación en beneficio de los enfermos y la investigación.

A la conclusión del acto, el entrenador del Valencia BC, Álex Mumbrú, atendió a los medios de comunicación valorando el final de temporada que aguarda a su equipo, que afronta este viernes el partido de la jornada 32 frente al Real Madrid en La Fonteta. El conjunto 'taronja' debe certificar en sus últimos tres partidos la clasificación para el 'Playoff' por el título con la octava plaza.