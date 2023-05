El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, valoró la derrota por 68-79 ante el Real Madrid que deja a los taronja con opciones solo de pasar a los playoffs como octavo clasificado, siempre que gane sus dos próximos encuentros para no depender de lo que haga el Murcia, y reconoció el mal inicio del partido de los suyos, del que se repusieron al descanso.

"Nuestros primeros minutos fueron malos, bastante malos, tanto en ataque como en defensa, nos han hecho un parcial que nos lo merecíamos. Luego cuando hemos empezado a mover el banquillo, hemos recuperado y nos hemos movido dentro del juego. En el segundo cuarto hemos estado mejor, hemos igualado para meternos dentro del partido", explicó Mumbrú en su valoración sobre los dos primeros cuartos.

Pero la clave estuvo tras el descanso para el entrenador taronja, cuando el mayor acierto del rival desequilibró el electrónico: "En el tercer cuarto hay un momento importante clave en el hemos empatado y tenido dos o tres tiros en contrataque abierto que hemos fallado, nos han penalizado con dos triples y haciendo buen juego estamos abajo. En los momentos importantes de los dos últimos cuartos ellos han estado más acertados, y nosotros hemos tenido tiros que no han entrado, es un poco lo que ha marcado la diferencia".

En resumen, para Álex Mumbrú, "ellos han estado acertados en momentos puntuales, dos triples que han defendido, luego con triples en momentos importantes, y no hemos podido acertar con los nuestros para llegar a un final más ajustado".

Chus Mateo: "Hemos sabido ganar sin hacer un partido brillante"

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, reconoció que los suyos aprovecharon el "mejor ritmo de competición" ante un Valencia Basket que llegaba descansado tras una semana sin jugar: "Estamos contentos por la victoria porque La Fonteta nunca es un campo fácil, y creo que hemos controlado bastante bien el ritmo, sin pérdidas, con asistencias, pases, y eso siempre reconforta".

"Creo que hemos entendido bien cómo jugar con gente que aunque algunos de ellos están cansados o con estrés competitivo, tienen ese ritmo de competición y eso no lo hemos notado ante un Valencia Basket que llegaba bastante más descansado que nosotros", explicó el preparador del conjunto blanco. "Hemos entendido cuándo correr, para nosotros es importante porque a nuestro equipo esa forma de jugar le va bien y en ese momento es cuando hemos roto el partido". "La defensa con Dubljevic que siempre nos crea muchos problemas cuando se abre, la defensa de los exteriores que tiene mucho peligro... Hemos sabido ganar el partido sin hacer a lo mejor un partido brillante, pero hemos sido bastante sólidos".

Preguntado por la importante aportación de Yabusele, que no jugó en Euroliga por la sanción tras los incidentes con el Partizan, comentó: "Aquello ya pasó, la sanción fue más grande para él, pero eso quedó atrás y está intentando rehacerse intentando jugar al baloncesto. Tiene que centrarse y olvidarse de aquello de lo que nadie puede sentirse orgulloso, y saber que lo que hace mejor es jugar al baloncesto".

Por último, manifestó "estar contento, porque sé de dónde venimos. En las últimas semanas hemos jugado muchos partidos seguidos, y hoy jugábamos aquí. Muchos en muy poco tiempo, y nos espera otro en Gran Canaria en menos de 48 horas. Seguramente en algún momentopincharemos, y la mentalidad no será la adecuada, pero los chicos están centrados en jugar al baloncesto, sabiendo que no es fácil, porque tienen que descansa para seguir jugando frescos y al máximo nivel y a veces no hay tiempo de descansar. Siendo conscientes de lo que hay, son ambiciosos. En general la mentalidad de este equipo es muy loable".