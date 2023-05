Los cuatro equipos Cadetes de Valencia Basket cierran su participación en el Campeonato de España tras disfrutar de una gran experiencia para seguir creciendo. El equipo A masculino finalizó en 5º lugar, el combinado A femenino lo hizo como 7º, mientras que los equipos B masculino y femenino terminaron en 12ª y 13ª posición, respectivamente.

Equipo Cadete Masculino A

Valencia Basket A masculino completó una buena fase de grupos como primero e invicto, superando a Real Betis Baloncesto, Canterbury School y UCAM Murcia. Ya en los octavos, el combinado de Gonzalo Muinelo selló su pase a cuartos con una gran victoria 93-78 ante Casademont Zaragoza. Posteriormente, un complicado cruce frente a Joventut Badalona dejó a Valencia Basket a las puertas de las semifinales. El equipo compitió y lo tuvo cerca en la prórroga, pero acabó cayendo del lado de la Penya por 70-74. En el partido por el 5º puesto el combinado taronja cerró su participación con buen sabor de boca derrotando a Basket Zentro Madrid por 77-65.

Cadete Femenino A

El Cadete A femenino quedó segundo de su grupo con un 2-1, ganando a Joventut Badalona y CAB Estepona y perdiendo ante Baloncesto Torrelodones. En octavos no dieron opción a Baloncesto Adareva venciendo por 88-37. Sin embargo, en cuartos de final las chicas taronja no pudieron contra Unicaja Andalucía, cayendo por 70-54. En el encuentro por el 7º puesto las de Manolo Real consiguieron finalizar con buenas sensaciones ganando a Ponce Valladolid 54-69. Tras dos años seguidos levantando el Campeonato de España, las taronja ceden el trono.

Combinados B

Respecto a los combinados B de Valencia Basket, ambos con jugadores de primer año, completaron una meritoria actuación. Por el lado masculino, el equipo de Pascal Meurs terminó la fase de grupos en tercera posición con un balance de 1-2. Victoria ante Realejos y derrotas frente a Real Madrid y Joventut Badalona. En octavos el combinado taronja peleó, pero no pudo contra Zentro Basket Madrid por 85-73. Mismo camino tomó el equipo femenino de Marcel Villalba. 1-2 en la fase de grupos con triunfo ante Petrogold Al-Qázeres y dos derrotas contra Movistar Estudiantes y Ponce Ginemédica Valladolid. En octavos de final Valencia Basket cayó ante Baloncesto Torrelodones, poniendo así fin a su participación en el torneo Sub-16.