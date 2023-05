Chris Jones, base del Valencia Basket, asegura que el equipo ha dejado atrás la derrota del miércoles contra el Río Breogán y los jugadores se encuentran "con muchas ganas de jugar el Playoff' contra el Barcelona, aunque el equipo no llega en el estado de forma que querría".

El estadounidense, máximo anotador del equipo, con 20 puntos, frente a los gallegos, afirmó estar "ilusionado" con las primeras eliminatorias por el título que va a vivir en España, donde llegó en verano de 2022 procedente del ASVEL Villeurbanne. "Las cosas no han ido como queríamos en la Liga regular, probablemente, podríamos haber jugado mucho mejor. Hemos demostrado de lo que somos capaces de hacer como equipo, y estamos con el deseo de comenzar ya la serie. Si jugamos juntos, como un bloque, pueden pasar grandes cosas", añadió el base de 30 años con pasaporte armenio.

Jones quiere volver a ejercer de líder

Cuestionado por la clave para "sorprender" al Barcelona, Jones apuesta por una mejora en "la actitud". "Debemos cambiar la actitud. En este equipo hay talento, tenemos un buen entrenador. Incluyéndome el primero. Yo, como base, también tengo que liderar al equipo hacia delante. Tenemos que ser duros en defensa, que es lo más importante en nuestro juego, la anotación en ataque llegará y podemos tener opciones de ganar", agregó.

Por último, el base de 1,88 m entiende como "normal" el enfado de La Fonteta tras perder el miércoles con el Río Breogán. "Nosotros fuimos los primeros decepcionados, no esperábamos perder un partido de esa trascendencia, pero cometimos errores que no pueden cometerse. Contra el Barça esperamos desplegar nuestro mejor juego para los aficionados, y con vistas al siguiente partido en casa", concluyó.

"Lo que nos ha faltado es lucha juntos"

Por otro lado, el alero del Valencia BC Víctor Claver admitió que al equipo le ha faltado pelear como equipo esta campaña, pero remarcó que aún pueden lograrlo y remarcó que arrancan las eliminatorias por el título de la Liga Endesa con las mismas opciones que los otros siete equipos.

"No luchar juntos es lo que nos ha faltado esta temporada y creo que es lo que no le gusta a la afición, y lo que ha impedido que haya la comunión que se da cuando se ve esa lucha. Es algo que no hemos hecho bien este año y tenemos una oportunidad de cambiarlo", apuntó.

Pero Claver dijo que hay cosas que se pueden rescatar del juego del equipo esta campaña. "No hay que cambiar tanto, hemos hecho grandes partidos contra grandes equipos, contra el Barça sin ir más lejos. Eso es en lo que tenemos que pensar", recalcó.

"No se pude cambiar todo ahora. Se trata de volver a hacer las cosas que hemos hecho bien y cambiar los errores y cometer los menos posibles", apuntó Claver que dijo que la plantilla está dolida por no haber jugado bien partidos como el del miércoles ante el Río Breogán.

El valenciano admitió que la fase regular ha sido "irregular", aunque recalcó que ahora "empieza una nueva fase en la que se decide todo". "Tenemos prácticamente las mismas opciones que el resto de equipos así que hay que darlo todo", concluyó.