El capitán del Valencia Basket, Bojan Dubljevic, admitió que no sabe si seguirá en el club la próxima campaña y que eso no es algo cómodo para afrontar a partir de este lunes con el Barça las eliminatorias por el título, pero dijo que se quiere quedar en la entidad aunque apuntó que para el acuerdo hacen falta dos partes.

"Es verdad que para mí es un poco raro y no es muy cómoda la situación. Todavía tengo contrato aquí y hasta que no acabe no voy a pensar en el futuro, en lo que va a pasar dentro de unas semanas. Quiero dar mi máximo y no sé mi ultimo año o no, no lo sé, pero voy a dar el máximo hasta el último día", señaló.

"He dicho muchas veces que quería quedarme y acabar aquí y eso no cambia. Es mi sueño, me gustaría, pero necesitas dos partes. Pero eso es para más adelante, no es tiempo para pensar en eso", añadió.

Cuartos de final, ante "uno de los mejores de Europa"

El interior dijo que han jugado toda la temporada para poder disputar las eliminatorias por el título y que además se miden "a uno de los mejores equipos de Europa".

"Es algo muy bonito y queremos jugar nuestro baloncesto. Vamos a intentar dar nuestro máximo. Queremos volver a dar confianza a nuestra afición, necesitamos jugar juntos como equipo y dar nuestro máximo", afirmó.

Dubljevic dijo no haber oído las críticas de Mumbrú al equipo tras la derrota ante el Río Breogán del miércoles. "No pienso nada de eso. Es verdad que el partido no lo jugamos bien y que no luchamos, no sé porqué. Necesitamos olvidar todas esas cosas", afirmó.