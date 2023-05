La asistencia de público en el último encuentro de la fase regular de la Liga acb Endesa, 4913 espectadores, fue la cuarta más pobre de la temporada en La Fonteta. La desconexión entre la afición y el equipo no es casual, tiene una razón de ser: el rendimiento deficiente del conjunto de Álex Mumbrú a lo largo de 34 jornadas. Con un balance en el que las victorias no superan las derrotas, el Valencia BC está reviviendo uno de los peores años de su historia.

A pesar de haber perdido contra el Río Breogán (77-80), los valencianos terminaron en la zona de ‘Playoff’ gracias a que el Barcelona no permitió que el UCAM Murcia pudiese dar la campanada en el Palau (86-57). Por decimoséptimo año consecutivo, el club formará parte de los ocho que competirán por el título en la fase final, que en esta campaña 2022/23 arrancará para los valencianos el lunes 29 (21:00 horas) con el primer partido de cuartos de final ante el Barça en tierras catalanas.

Dentro de esos 17 años, en los que el Valencia BC no ha faltado a la cita con el ‘Playoff’, la que acaba de finalizar puede considerarse como la Liga regular más triste de todas en términos deportivos. Evidentemente, extrayendo de la ecuación el curso de la pandemia 2019/20, en el que los valencianos fueron séptimos, con 12 triunfos, en una fase regular reducida a 23 fechas.

El peor porcentaje de victorias desde 2009

Para dar con un porcentaje tan bajo de victorias como el 50 % actual hay que retroceder a 2009. El pasado abril, un informe de SUPER avisaba ya de que el equipo registraba "sus peores números en 14 años". Entonces, los ‘taronja’ concluyeron la fase regular de la competición con 16 triunfos en 32 jornadas -dos menos de las 34 habituales, por la desaparición del Akasvayu Girona- dentro de un curso en el que pasaron por el banquillo Fotis Katsikaris y Neven Spahija. Los dos, el griego y el croata, dejaron al Valencia con idéntico promedio de victorias que hoy en día, aunque en la séptima plaza, una por encima en comparación con el presente.

Con una perspectiva histórica del crecimiento experimentado por el club desde los finales de los años 90 y, en especial, desde la segunda década de este siglo XXI, cobran todo su sentido tanto el malestar de la afición como la autocrítica que expresó Mumbrú el miércoles: "Es normal que la gente esté mal. No me esperaba este partido, tendré parte de culpa por no haberles hecho hincapié suficiente en lo que nos jugábamos, asumo parte de culpa y entiendo que la gente se vaya enfadada y que silbe al final, sólo faltaría que no nos exigiera. No hemos sido capaces de estar a la altura, ellos se jugaban entrar en Europa y nosotros, en el ‘Playoff’, no entramos en bonus, cada vez que tiraban cogían el rebote y ahí hay algo de deseo, entiendo que la gente se haya ido crispada y nos exija más. Viene el ‘Playoff’, ante un Barcelona herido, sólo le queda la Liga y querrá hacerlo bien, hay que apretar duro".

Peor bagaje por porcentaje de victorias y clasificación desde 2006

El octavo lugar, por el que el cruce de cuartos será frente al líder, significa la clasificación más baja del Valencia BC desde el curso 2005/2006. En aquella campaña, la plantilla dirigida por Ricard Casas acabó novena y fuera del ‘Playoff’ con un balance negativo de 16-18. Un año antes, pasando por el banquillo Paco Olmos, Pablo Laso y Chechu Mulero, el equipo quedó también en esa novena posición y apartado de las eliminatorias por el título. Se rompía así una racha de siete temporadas consecutivas entrando en el ‘Playoff’.

Desde 1995, año del descenso del Valencia a Liga EBA, los ocho primeros de la tabla acceden a la lucha final por el título. Tras el ascenso, adquiriendo la plaza acb del Amway Zaragoza, el equipo valenciano se clasificó por encima del octavo entre 1998 y 2004, siempre con saldos mejores que el actual de 2023 e, incluso, con el subcampeonato en la Liga regular de 2003 (26-8) y el tercer puesto de 2004 (23-11).

Precisamente, en la campaña 2002/03 el Valencia BC derribó por primera vez la barrera de los cuartos de final. Fabricio Oberto, Dejan Tomasevic, Alejandro Montecchia y compañía eliminaron al Joventut. Posteriormente, en semifinales, al Unicaja, cayendo en la primera final de la historia contra el rival del próximo lunes, el Barça. Hasta esa temporada, los ocho intentos anteriores en eliminatorias habían salido cruz. Y no volvería a salir cara hasta los cuartos de 2012 frente a los guipuzcoanos del Laguna Aro.

Hasta 2017, cuando fue tercero, el club no repetiría presencia en la final acb, donde ganó su única Liga Endesa al Real Madrid (3-1) tras haber dejado antes en el camino al Barcelona y el Baskonia. En términos de Liga regular, en 2014 se igualó la mejor posición, la segunda de 2003.

Desde el curso 2006/07 hasta la actual, únicamente, ha habido cinco en los que el Valencia BC no accedió al ‘Playoff’ como cabeza de serie y factor cancha: 2007, 2008, 2009, 2015 y 2023. La pasada, el conjunto de Joan Peñarroya fue tercero, si bien decepcionó en la primera eliminatoria ante el Baskonia.

Por otra parte, en la comparativa con las seis temporadas anteriores en las que el Valencia BC compaginó acb y Euroliga, el conjunto de Mumbrú también sale malparado. En todas, salvo la del Covid-19, los ‘taronja’ alcanzaron al menos los 20 triunfos en 34 jornadas.

El desencanto en La Fonteta

El pasado miércoles se reafirmó el descontento de los aficionados con la trayectoria del equipo. En los últimos dos meses, desde las 3471 personas presentes en el Valencia BC-Granada, se han dado las cinco peores entradas de la temporada acb en La Fonteta: Real Betis (4265 - 16/04), Bilbao (4986 - 22/04), Monbus Obradoiro (4486 - 29/04) y Río Breogán (4913 - 24/05). Todas por debajo de 5000 espectadores.