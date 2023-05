La derrota del Valencia Basket en el primer partido de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa en el Palau ha dejado a los taronja contra las cuerdas y obligados a ganar en casa si no quieren despedir la temporada este viernes en La Fonteta.

Una situación límite en la que Álex Mumbrú necesita de la mejor versión de cada jugador y la recuperación de dos taronjas que pueden ser claves, como son Jared Harper y el capitán Bojan Dubljevic. La presencia de ambos, tras las pruebas médicas a las que se sometieron el martes, parece segura, ya que descartaron lesiones de importancia y Mumbrú espera contar con ellos.

El base estadounidense, que volvió a jugar un partido un mes después, acabó con una torcedura y molestias en el empeine, pero demostró que puede ser un arma ofensiva efectiva contra el campeón de la Liga Regular, tras sumar 15 puntos, con tres triples y 13 de valoración. Y es que por sus cualidades es un quebradero de cabeza para los bases del Barça, con problemas para defender a un base de su velocidad y estatura.

Harper ya destacó en los otros tres precedentes que jugó antes contra el FC Barcelona y sólo se perdió el que les enfrentó a los azulgrana en en Liga Endesa en el Palau.

En la Euroliga, donde Mumbrú no tenía el condicionante de un descarte extracomunitario, Harper disputó ambos partidos. En el de La Fonteta, que acabó con victoria del Valencia Basket por la mínima (84-83), el estadounidense sumó 11 puntos, 5 asistencias y 17 de valoración. En el disputado en Barcelona fue el máximo anotador con 14 puntos, aunque no logró evitar la derrota por 85-71.

En el precedente ante los de Jasikevicius en la Liga Endesa en La Fonteta, volvió a destacar con 11 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 15 de valoración, aunque de nuevo fueron insuficientes para superar a un Barcelona que se impuso 80-92.

Unos números que demuestran los problemas que tienen jugadores como Satoransky y Laprovittola para defender y que hacen que parte en clara ventaja respecto a los otros dos extracomunitarios a la hora de hacer un descarte el viernes. Jasiel Rivero, de momento, es quien se quedó fuera el pasado lunes, cuando entró en la lista James Webb III.

Segundo descarte

Con las lesiones de López-Arostegui y Millán Jiménez, la presencia del canterano Guillem Ferrando entre los doce convocados sería segura, lo que obligarían a hacer también un segundo descarte de entre los no formativos ni extracomunitarios. En este caso, el último en quedarse fuera fue Shannon Evans, en una posición cubierta con Chris Jones, Martin Hermannsson y el propio Ferrando.

Quien seguro que no se quedará fuera será el capitán Bojan Dubljevic, ya que pese a terminar el partido con una leve torcedura en el tobillo, no sufre lesión de alcance y las molestias que tiene no le deben de impedir estar el viernes en La Fonteta para ayudar a forzar el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final.

El montenegrino, cuya renovación sigue sin concretarse, no estuvo en sus mejores números el pasado lunes, pero es el gran referente en la pintura y más necesario que nunca para un partido decisivo como el del viernes. Y más aún si, como todo indica, el descarte extracomunitario sigue siendo un jugador de la pintura como Jasiel o Webb III en lugar de Jared Harper.