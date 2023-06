Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, confía en la ayuda de la afición 'taronja' para forzar el tercer partido de la serie de cuartos de final contra el Barça en la Liga acb Endesa. Un segundo encuentro en el que el 'coach' de los valencianos pretende que su equipo se rebele contra los pronósticos que le dan muy pocas opciones de acceder a la semifinal. "Siempre es importante cómo acabas. Parece que todo el mundo lo da por acabado, pero no está acabado, queda jugar en casa con nuestra gente. No es lo mismo caer en cuartos que llegar a una final o que ganarla. Una tarde puede cambiar una dinámica", avisa el preparador catalán, que se agarra a la condición de local.

"Cambiamos de escenario, pasamos de jugar fuera a hacerlo en casa, con nuestra Fonteta. Confiamos en que esté a tope, va a ser un partido muy complicado, somos conscientes. En el primero, en Barcelona, estuvimos ahí. Nos faltaron detalles y (Nikola) Mirotic tuvo un acierto muy alto, tendremos que controlarlo mejor", afirma.

Objetivo, más control, menos pérdidas

Entre los factores que Mumbrú pretende mejorar en el segundo partido sobresalen las "pérdidas", 18 en el choque del Palau Blaugrana. "Las pérdidas es un aspecto en el que tenemos que mejorar mucho, sobre todo, no cometerlas en momentos importantes y menos dos o tres seguidas. Es algo que debemos controlar frente a un equipo que penaliza mucho los malos momentos. Por supuesto, también hay en ello mérito del Barça, que es la mejor defensa de la Euroliga, que nos obligó a jugar lejos y perder balones. Pero está claro que debemos proteger más la pelota", agrega.

Cuestionado por el enfado de Juan Roig, máximo accionista del club, en la derrota contra el Río Breogán en la última jornada de la Liga regular, Álex Mumbrú dice entenderlo porque es "una persona exigente". "Lo entiendo, lo comprendo, Juan (Roig) es una persona exigente, que pide el máximo todos los días, y cuando no se da es entendible y aceptable", valora en referencia al malestar que dejó en el propietario la mala imagen del Valencia BC en la cita anterior en La Fonteta al Valencia - Barça de este viernes (21:00 h, #Vamos).

"No es hora todavía de pensar en quién continúa, sino de ganar al Barça"

Otro nombre propio en la comparecencia del técnico 'taronja' fue el de Jared Harper. "Es un jugador que me gusta, como todos los que tenemos. Nos da algo de verticalidad y locura cuando las cosas no acaban de salir. Con cosas buenas y malas, es un jugador valiente, capaz de anotar de muchas maneras y defender a un gran nivel".

Mumbrú admite que, sin la limitación de los dos extracomunitarios en la acb, Harper habría jugado más en la competición nacional y no solo en la Euroliga. "Le habríamos dado más, en especial, en momentos de lesiones en los que no pudimos ponerle", añade, antes de no querer pronunciarse sobre la continuidad del estadounidense: "Ahora, con partido el viernes, se me antoja difícil hablar de la próxima temporada. Tenemos que hacer un buen partido, no es hora de pensar en las continuidades".

Por último, sobre el estado físico de Jared Harper y Bojan Dubljevic, que acabaron tocados en el Palau Blaugrana, Álex Mumbrú indica que "parece que jugarán". El entrenador deberá volver a hacer dos descartes al contar con 14 hombres disponibles, uno de ellos tendrá que ser entre los tres extracomunitarios del equipo: El propio Harper, James Webb III y Jasiel Rivero. En Barcelona, el pasado lunes, fue el '4' cubano el que tuvo que quedarse sin vestir por la normativa acb que prohíbe contar con más de dos extranjeros.