El Valencia Basket cerró la temporada con una segunda derrota (64-87) y la eliminación en los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa, masacrado a triples por un FC Barcelona con un porcentaje de acierto demoledor, 18 a 1, récord de triples en un partido de playoff. Un resultado que empañó la despedida de Sam Van Rossom como leyenda taronja. De la pitada de la afición se pasó a la ovación a un jugador que, lesionado, no pudo estar sobre la cancha durante los 40 minutos, peró sí al final, cuando recibió sobre la pista el abrazo de todos sus compañeros y del máximo accionista Juan Roig.

El cuarto jugador con más partidos en la historia del Valencia Basket, clave en títulos como la Eurocup de 2014 y 2019, la Liga Endesa 2017, además de ser el mejor pasador de la historia con 1613 asistencias, devolvió los aplausos al público casi entre lágrimas. El club taronja retirará su dorsal 9 y dará su nombre a una de las pistas de L’Alqueria del Basket.

Álex Mumbrú: "La temporada no ha sido dura, ha sido muy dura desde el principio"

El entrenador del conjunto taronja, Álex Mumbrú, por su parte, y en rueda de prensa, valoró un partido "muy duro": "Primer cuarto que ha sido duro para nosotros, la puesta en escena, hemos recibido muchos triples en momentos puntuales, y no hemos sido capaces de entrar en juego en toda la primera parte. Muchas veces por mérito suyo, y por demérito nuestro. Y al final en la segunda parte hemos intentado poco a poco volver, hemos fallado un triple, nos han castigado con otro, nos hemos vuelto un poco abajo. En el último cuarto con las rotaciones lo hemos intentado, y con uno de 18 de tiros de tres necesitas meter algo más para ganar al Barça y ellos han tenido un mayor porcentaje de acierto".

Mumbrú se refirió también a estas otras cuestiones:

Dubljevic, sensación de despedida

"Lo cambias porque está cansado, La Fonteta anima porque es normmla, porque tampcoo esperaban un partido así, en ningún mometno pienso que es una despedida".

Futuro

Mumbrú definió la temporada "no como dura, sino muy dura desde el principio por muchas cosas, que podrían sonar a excusa, y no es momento de ir numerándolas. Me siento con fuerzas, pese a ser un año complicado, que sabes por qué ha pasado. El problema es cuando ocurre y no sabes el por qué. Son cosas que vas analizando". "Tenemos que hablar con el club, tengo contrato, vine para hacer un proyecto, pero cuando hay una temporada tan dura como esta es normal que todo el mundo tenga sus valoraciones y no sean buenas por la temporada que ha salido. Siempre se complica todo, pero es momento de sentarnos, hablar con el club, ver lo que está por venir y valorar el cómo ha ido".

Reacción de Jasiel Rivero en redes sociales por quedarse fuera de la lista

"Creo que se ha confundido. Jasiel no es ni mucho menos una mala persona ni alguien problemático. Pero si ese mensaje ha sido por la decisión, ha sido un error grave. Nosotrs tenemos tres extracounitarios y tenemos que decidir quién juega y quien no. Por las lesiones muchas veces se ha quedado fuera Harper, WebIII, y los emoticonos de sonrisa están fuera de lugar, si iban hacia el equipo, los jugadores o la decisión. No voy a entrar a valorar más ese tema".

Falta de reacción durante la temporada

"A veces las dinámicas son malas, y el margen de error es pequeño, y cuando sabes lo s problemas que has tenido lo que ha que hacer es solucionarlos para el año que viene. El problema sería no entender por qué suceden" .

Proyecto

"Somos un club ambicioso, que queremos ganar partido y mostrar otra imagen. El club ha de pensar en solucionar estas cosas y tendrá que habalr con todos. Pero no es algo que no hayan hecho durante el año. A veces es difícil encontrar soluciones durante el año, pero tenemos claro todo lo que ha pasado".

Plantilla

"A principio de temporada hay muchas cosas que condicionan la confección de la plantilla, y durante el año hay que ayudar tácticamente a solucionar cosas, pero contestar ahora mismo esta pregunta es difícil. Hay que ser responsable de la temporada que se ha hecho, y en qué podemos mejorar cada uno, porque queremos lo mejor para el club y que lo que ha pasado esta temporada no vuelva a pasar".

Decepcionado con alguien en concreto

"Estoy decepcionado un poco con todo, sería poco caballerosos y honesto tirar balones fuera. Hay que asumir responsabilidades y está claro que estoy descontento con muchas cosas. Es normal".

Jasikevicius: "Meter 87 puntos con 21 pérdidas es que juegas buen baloncesto"

El entrenador blaugrana, Jasikevicius, valoró la victoria en cuartos que le permitirá al Barça jugar las semifinales contra Unicaja: "Felicitar a nuestros chicos y seguidores con esta victoria. Del partido tenemos que estar muy contentos con todos, menos las pérdidas, que meter 87 puntos con 21 pérdidas es que juegas buen baloncesto, pero no hemos valorado cada posesión y cada balón, pero hemos encontrado las soluciones y la gente adecuada, y hemos estado mucho mejor en la defensa que en el primer partido. Contentos y a prepararse para Málaga".

Sobre su próximo rival en semifinales, el técnico blaugrana comentó: "Hemos visto su nivel en la Copa del Rey, hay que tener mucho cuidado con sus tiradores y contraatque, pero no podemos perder 21 balones, porque si no es el mejor, es un top-3, y son semifinales".