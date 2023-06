Álex Mumbrú ya ha decidido los dos descartes para el 'roster' final de 12 jugadores en el partido de este viernes noche frente al Barça, el segundo asalto de los cuartos de final de la Liga acb Endesa. El conjunto valenciano está obligado a reaccionar y empatar la serie, sino quiere dar ya por concluida la temporada. Jasiel Rivero, por su condición de extracomunitario, y Klemen Prepelic son los dos jugadores que no se vestirán.

Las risas de Rivero en Instagram

Por segunda vez consecutiva el 'Papi' Rivero, el mejor hombre del equipo en la primera parte de la temporada, se queda fuera de esta eliminatoria de 'Playoff' contra el Barcelona. Tras conocerse públicamente la noticia, el ala-pívot cubano ha publicado un puñado de caras riéndose en su perfil de 'Instagram', un mensaje que ha despertado en redes sociales las críticas de aficionados 'taronja'.

Como en el Palau, los dos extracomunitarios con la ficha activada para medirse al Barcelona vuelven a ser Jared Harper, que respondió con puntos y un buen partido a la confianza del entrenador, y James Webb III, una de las pocas amenazas exteriores que le quedan al Valencia BC 22/23.

Prepelic no cuenta para el futuro

El otro de los descartes, en esta ocasión para poder cubrir los cupos de formación nacional, ha sido Klemen Prepelic. Todo indica que el esloveno, que acaba contrato y no existe negociación para renovar en marcha, no jugará más minutos con la camiseta 'taronja', si el equipo no lo remedia con una victoria que alargue la vida deportiva del Valencia BC en la presente temporada. En Grecia se ha informado que uno de los clubes interesados en Prepelic es el Panathinaikos.

A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, donde se quedó fuera, Shannon Evans sí se vestirá este viernes para el segundo partido de los cuartos de final. Los cuatro jugadores de formación nacional son Josep Puerto, Jaime Pradilla, Víctor Claver y Guillem Ferrando.