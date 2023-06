La idea matriz con la que trabaja la cúpula del Valencia Basket para la temporada 2023/24 se centra en la necesidad de cambios profundos en materia deportiva. Una revolución a la vista que, conforme las fuentes consultadas en el club, no se descarta que pueda acabar afectando a la dirección deportiva, al staff médico e, incluso, al banquillo. No obstante, pese a que el director general, Enric Carbonell, ha sondeado la disponibilidad en el mercado de algún director deportivo, no hay todavía ninguna decisión cerrada en esa línea, mientras se recopila información por todas las partes implicadas sobre las causas de una pésima temporada.