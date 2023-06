El Gran Canaria ha emitido este lunes 12 de junio un comunicado oficial en el que anuncia su decisión de renunciar a disputar la Euroliga la temporada 2023-2024 lo que abre las puertas de la máxima competición continental al Valencia Basket.

Este jueves 15 de junio expiraba el plazo para que el Gran Canaria le comunicase a la Euroliga si hará uso o no de la plaza a la que tiene derecho la próxima temporada en calidad de vigente campeón de la Eurocup. Pero no ha habido que esperar tanto. El club canario ya tiene una decisión firme y es la de no jugar la Euroliga y disputar de nuevo la Eurocup.

El comunicado oficial dice lo siguente:

"Esta tarde se celebró una sesión extraordinaria del Consejo de Administración del C.B. Gran Canaria-Claret, S.A.D. para valorar el informe recabado por parte de la entidad y votar la posible participación del primer equipo en la Turkish Airlines Euroleague.

Una vez analizada la situación y realizada la votación, el Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria-Claret S.A.D. ha decidido por unanimidad la no participación del primer equipo en la próxima edición de la Euroliga por motivos económicos, y volver a disputar la Eurocup.

El Club ha convocado una rueda de prensa para atender a los medios de comunicación mañana martes 13 a partir de las 10.00 horas.

El Valencia Basket espera confirmación

Aunque el Gran Canaria ya ha confirmado su No a la máxima competición, no significa que el Valencia Basket automáticamente entre en ella, sino que tendrá que esperar a la ratificación en la Asamblea de la Euroliga. Sin embargo, este último paso parece un mero trámite ya que los responsables de la Euroliga se han pronunciado abiertamente a favor de que sea el Valencia Basket el que ocupe la plaza vacante por lo que el baloncesto español volvería a tener la próxima temporada cuatro representantes: los tres fijos (Real Madrid, Barça y Baskonia) junto a un cuarto, el Valencia Basket que repetiría como wild card.

El mejor posicionado

Marshall Glickman, hasta hace unos días (fue destituido el pasado 5 de junio) CEO de la Euroliga hablaba abiertamente de que el Valencia Basket es el elegido para sustituir la más que probable baja del Gran Canaria. Aunque Glickman ya no dirige la Euroliga, entre los once clubes propietarios de la misma, hay consenso y apuestan por incluir al Valencia Basket, un club que aunque esta temporada no ha brillado por sus resultados deportivos, sí cuenta con un sólido proyecto y el suficiente peso para formar parte de la máxima competición continental.

El Gran Canaria, desde que el 5 de mayo se proclamó campeón de la Eurocup conquistando el primer título internacional de su historia, ha tratado de encontrar la mejor solución. El gran sacrificio presupuestario y deportivo que suponía disputar la Euroliga y la negativa del Cabildo a doblar su aportación económica a un club deficitario las últimas campañas, ha motivado que los canarios renuncien a su plaza.