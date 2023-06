El Valencia Basket no pudo completar el pleno de jugadoras en la selección española para el Eurobasket tras el último descarte de Leticia Romero, pero aún así, serán cinco las taronjas que disputen el torneo de selecciones que arranca hoy en Eslovenia e Israel. Y es que a Queralt Casas, Raquel Carrera, Cristina Ouviña y Alba Torrens con España, hay que sumar a Marie Gülich con Alemania.

El combinado nacional abrirá su participación este jueves a las 20:00 ante Letonia en Tel Aviv, mientras que el conjunto alemán lo hará a las 20:45 frente a Francia en Liubliana. Cabe recordar que todos los partidos de España se podrán ver en directo por Teledeporte. El viernes, España se enfrentará a Montenegro a las 19:45. Tras un día de descanso, el domingo 17 cerrarán la fase de grupos contra Grecia a las 19:45.

Un Eurobasket especial para todas ellas pero más si cabe para Alba Torrens. Y es que la alero mallorquina no disputa esta competición desde hace seis años, ya que se perdió la edición de 2019 por una inoportuna lesión y la de 2021, por haberse contagiado de covid a escasos días del debut. Además, Torrens llega a este Eurobasket con la posibilidad de superar el récord histórico de puntos de Amaya Valdemoro (tienen 612 y 675 cada una) y con la idea de probarse al más alto nivel tras un año marcado por las lesiones antes de decidir aceptar la oferta de renovación del Valencia Basket.

Junto a Silvia Domínguez y la también extaronja Laura Gil, Alba Torrens debe ser una de las líderes del equipo por experiencia y más tras la ausencia por decisión personal Astou Ndour, otro de los símbolos de España.

Con la selección, Alba Torrens suma cuatro medallas en cinco participaciones en el Eurobasket, acumula y acumula 40 partidos pese a perderse las dos últimas edicione, con la posibilidad de superar a Rosa Castillo (41), Luci Pascua y Laura Nicholls (43) y Elisa Aguilar (45) en el presente campeonato, para ponerse en el Top4, por detrás de Laia Palau, Silvia Domínguez y Amaya Valdemoro.

En rebotes, Alba Torrens es cuarta en el ranking histórico con 187, idéntica posición ocupa en el ranking de asistencias (92) y recuperaciones (55), tercera en número de triples (54) y la mejor en tiros libres (114).

Además, sólo Rosa Castillo (con 32) y Marta Xargay (con 31), superan los 30 puntos que consiguió contra Rusia en 2013.

Con ella y las otras tres taronjas en la selección española, la representación del Valencia Basket con España supone un tercio de la plantilla nacional, con cuatro jugadoras de las 12 convocadas.

El rival de España

España quiere evitar volver a empezar con mal pie ante un rival que le dio muchos problemas en 2019 (59-56) y que si bien no está entre los principales favoritos alzarse con el título, sí que ocupa un segundo escalón en cuanto a expectativas.

Dirigido por Gundars Vetra, el equipo letón tiene como principales referencias a Anete Steinberga (Bourges) o Kitija Laksa (Virtus Bolonia), pero también a otras jugadoras como Paula Strautmane, las últimas campañas en La Seu.

La Selección jugará la fase de grupos en el Shlomo Group Arena, la casa del Hapoel de Tel Aviv, que cuenta con una capacidad de 3504 espectadores. Mientras, la fase final se celebrará en el Arena Stozice, con una capacidad de 12.480 espectadores.

Los partidos de Alemania

Por su parte, la Alemania de Marie Gülich está en el grupo C con la sede en Liubliana. En su caso abrirán su participación hoy a las 20:45 contra Francia. Mañana lo harán ante la anfitriona a las 18:00. Tras el día de descanso, el domingo se medirán a Gran Bretaña a las 12:15.

Formato de clasificación

Los primeros de cada grupo se clasificarán directamente a los cuartos de final. En caso de que España no quede primero de grupo, el lunes 19 tendrá la oportunidad de clasificarse en el partido del 2º del grupo A contra el 3º del grupo B o el duelo del 3º del grupo A contra el 2º del grupo B. Lo mismo ocurriría con Alemania, pero en este caso el martes 20, con el partido del 2º del grupo C contra el 3º del grupo D o el duelo del 3º del grupo C contra el 2º del grupo D.

El martes 20 de junio, las selecciones clasificadas para cuartos que disputaban la fase de grupos en Tel Aviv, es decir, los grupos A y B, viajarán a Liubliana, Eslovenia, para jugar la fase final. El jueves 22 serán los partidos de cuartos. Tras día de descanso, las semifinales se disputarán el sábado 24. La gran final será el domingo 25 a las 20:00.

Preolímpico en juego

Al margen de la lucha por las medallas, en juego están también los cinco billetes para el Preolímpico, un segundo reto del que está excluida Francia por ser la sede de los Juegos de 2024, por lo que podría clasificarse hasta el sexto si Francia es una de las cinco primeras en el Eurobasket.

Preparación de España

La selección española llega al Eurobasket tras haber jugado seis partidos de preparación, de los que ha sacado cinco victorias y una derrota. En Vigo, el grupo logró imponerse a Italia (55-44) y China (76-60), mientras que en Córdoba, se sacaron dos triunfos sobre Turquía (76-37) y Bélgica (72-54). En Sopron se disputaron dos partidos ante Hungría que se saldaron con un triunfo (63-65) y una derrota (77-65). El presente Eurobasket supondrá también el debut de Miguel Méndez en una gran competición. Tomó el mando de la selección en noviembre de 2022 y este verano, Miguel Méndez debutará en competición oficial con el equipo. Será el décimo entrenador en dirigir al equipo en un Eurobasket.

Estreno de capitanía

Silvia Domínguez se estrena como capitana en competición oficial tras la retirada de Laia Palau, en el que será el octavo Eurobasket para la base del Perfumerías Avenida.