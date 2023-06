El Valencia Basket arranca un nuevo proyecto de la mano de Lusi Arbalejo, pero en el banquillo habrá continuidad, tal y como confirmó el nuevo director deportivo en su presentación oficial en La Fonteta.

Así lo explicó Luis, tras admitir que no dudó a la hora de aceptar el reto del Valencia Basket.

Motivos del acuerdo

El reto es muy ilusionante, no me lo pude ni pensar ni un momento. Es uno de los proyectos más apasionantes que hay en Europa. Lo afronto con mucha ilusión y responsabilidad, intentaré dar mi mejor versión.

Banquillo taronja

Sí, el entrenador del año que viene va a ser Mumbrú, tanto Enric como yo siempre lo hemos tenido claro y Álex a a ser el entrenador el año que viene.

Equipo de trabajo

Es mi tercer día, me he reunido con casi todos, sigo teniendo reuniones con parte del cuerpo técnico, vengo de estar con el médico, lo normal es que haya una continuidad muy grande de parte del cuerpo técnico. Pero sí hay personas que tengo que conocer y valorar.

Cambios en la plantilla

Para esa pregunta sí que es un poquito pronto, hay jugadores que tienen contrato y finalizan contrato, esa decisión se tomará antes de final de mes. Va a haber cambios y en estos días tenemos que valorar cuántos.

Condicionante de la Euroliga

El año pasado, sin ser bueno, no lo podemos sacar de contexto. Algunas decisiones se demoran por eso, puede influir en la plantilla, la línea es la misma, la filosofía es la misma, la Euroliga es más física que la Eurocup, los tiempos son los que son y a a ver cuándo nos llega la noticia.

Apuesta por la cantera

He leído mucho sobre eso, trataremos de buscar el equilibrio, aunque suene un poco a típico, no hay que dar oportunidades de manera gratuita, cuando estén preparados sí, ojalá haya muchos, no se les puede regalar. Es una afición que le gusta el baloncesto, apuesta clara por gente joven y vamos a tratar que tengan su espacio, me encanta el baloncesto de formación.

Continuidad de Dubljevic

Tenemos que tomar una decisión antes del 30 de junio, tenemos reuniones, la decisión todavía no está tomada, pero estamos a día 21 y en los próximos días tomaremos la decisión, hay que conjugar el aspecto deportivo y el económico.

Sin experiencia en clubes de Euroliga

Soy de los que piensa que el carácter y personalidad está por encima de la experiencia, en Euroliga no he estado, pero sí con entrenadores de primer nivel, sí con grandes jugadores. Sería la primera vez en un vestuario de Eurolig, algunos saben quién soy, otros no, pero tengo otras preocupaciones más importantes, más que si soy más joven o no.

Equipo físico y el base, clave

Tenemos que hacer un equipo más físico para Euroliga, la plantilla no me disgusta, pero las lesiones no han ayudado, las circunstancias llevaron a lo que llevaron, con las lesiones de Martin y Sam. Vamos a buscar un equilibrio entre jugadores expertos y jóvenes y esa posición de uno, vamos a tratar de tocar la tecla ahí para que esa posición esté un poco más cubierta.

Euroliga, el gran reto

En Euroliga, 15 victorias es una salvajada, queremos meternos en el Top 8, sí, pero los presupuestos son salvajes. Vamos a tratar de tener opciones hasta el final, ser competitivos en tres competiciones hasta el final, pero no es sencillo porque no tenemos plantilla tan larga como la del Madrid y del Barcelona. Es la mejor competición del mundo, para mí, mejor que la NBA, vamos a tratar de ser lo más competitivos posibles .

Confección de la plantilla

Vamos a intentar hacer una plantilla un pelín más corta que el año pasado, para intentar que los roles estén más definidos, que los descartes no nos condicionen tanto, lo de los tres extracomunitarios tiene su parte buena y su parte no tan buena. Dentro de nueve días, os irías con más información que ahora. Falta poco, pero sí algunas decisiones por tomar.

Valoraciones de Enric Carbonell

El director general del club, Enric Carbonell, explicó también los motivos de su apuesta por Luis Arbalejo y valoró la última temporada y el nuevo proyecto que comienza con él.

Del rendimiento deportivo, los resultados en Euroliga, quitado el último mes, sacar 15 partidos es muy digno analizando los de delante y sus presupuestos. Hemos competido con casi todos y perdido partidos por muy poco. El balance en la Liga no es positivo ni está a la altura, pero en esta lectura no podemos aislar la realidad de habernos enfrentado a la Euroliga más competitiva y dura y es cierto que eso nos ha condicionado en la Liga, como otros equipos que no están habituados a competir de esta forma. No podemos hacer solo un análisis cuantitativo, sino cualitativo, de los problemas que ha habido. Estoy en el día a día y creo que es uno de los motivos principales por el cual Álex tiene que continuar. Queremos un proyecto de futuro para construir algo. Si analizamos la situación del Barça en Kaunas parecí que se acababa todo y ahora son campeones.

Afición en La Fonteta

Lo de la Fonteta hay parte deportiva y de club. La entrada no ha sido la esperada, es una realidad que el equipo no ha enganchado a la afición. Estamos mirando en qué hemos fallado, somos autocríticos y no cometeremos los errores, pero es verdad que el equipo tiene que enganchar, más allá de las estrategias de ticketing y otras para atraer a más gente a La Fonteta.

Filosofía del club

Una cosa es la sostenibilidad como modelos de gestión del club, es un debate que va a más, lo hablo muchas veces con Marc Gasol. La diferencia entre ingresos y gastos se ha de ir reduciendo, luego está la filosofía de club, hay una inversión de 18 millones de euros en L’Alqueria, queremos que haya presencia de gente formada aquí, pero no por eso, vamos a regalar estar en el primer equipo, en esta filosofía, uno de los motivos es que tiene dominio, ha vivido el desarrollo de jóvenes de primer nivel en España y de jóvenes que están capacitados para ir a la NBA.

Disciplina en el vestuario

El club, más allá de que se haya hecho más o menos público, el club ha sido firme y con aquellos jugadores con los que no hemos estado de acuerdo, hemos ido y hemos actuado. Hay una parte de decisión a final de temporada

Adiós de Chechu Mulero

Agradecemos el trabajo de Chechu Mulero durante todos estos años, ha sido clave en los éxitos deportivos del Valencia Basket y respecto al cambio, he considerado que el ciclo había terminado, nos hacía falta un perfil diferente, por cómo están trabajando las direcciones deportivas de primer nivel, empezamos esa búsqueda con esos criterios, no es un cambio de cromos. Es para que la estructura deportiva pueda afrontar nuevos retos.

Apuesta por la juventud

En el tema de Luis y de Álex hay una parte fundamental, a la gente joven sobradamente preparado, con experiencia demostrada, hay que darle oportunidades, estamos en un proyecto en construcción , de mente abierta y hay que ser permeables a las cosas que hacen bien otros clubes. Luis está sobradamente preparado, transmite energía, ganas y empuja a afrontar retos, es una de las claves para que Luis hoy esté aquí.