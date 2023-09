Tras ganar la Liga Femenina Endesa el año pasado, el Valencia Basket defiende título y aspira a superar el listón aunque esté alto, tal y como explicó este martes su director deportivo, Esteban Albert. «Hemos intentado mantener el bloque nacional, que ha de ser la base del equipo, con las incorporaciones en cada posición. Hemos aumentado en una jugadora profesional, las otras plazas con jugadoras de L’Alqueria. Tenemos cuatro interiores y hay que destacar también el regreso de Claudia Contell y de Rebecca Allen, que siempre se ha sentido parte del equipo. Tiene ganas de venir, pero poder aspirar al título de la WNBA le hace ilusión y es normal».

Y no deja de lado Albert el papel que tendrán las jóvenes de L’Alqueria. «Somos 16 jugadoras en dinámica del primer equipo, seis que son las más jovencitas, intentamos que todavía mantengan un equilibrio entre últimas etapas de formación, estudios. Buscamos equilibrio entre formación, estudios y rendimiento. Están Buenavida, Noa Morro, Awa, hemos incorporado a tres jugadoras más, han demostrado que pueden ayudar al equipo y van a completar esas dos plazas de la primera plantilla, más las junior, Alba Caballero, Clara Sancho, Lucía Rivas, en dinámica de Challenge y podrían aparecer en el primer equipo».

Sobre los objetivos, añadió que «una buena Euroliga sería competir en cada partido y por entrar en la Final Four. No me gustaría una Euroliga de estar, me gustaría meter la cabeza en la Final Four pero sólo consideraría una decepción no competir al máximo».