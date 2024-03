Mumbrú: "Lo intentamos con los pequeños, pero hay que estar acertado en los tiros"

Álex Mumbrú lamentó la derrota sufrida este jueves ante el Barcelona en La Fonteta y la achacó a la mejoría que experimentó su rival en la segunda parte en la que aseguró que les colapsó con su defensa de cambios.

"Ha habido dos partidos muy diferentes, en la primera parte hemos ganado por cinco y en la segunda ha sido -15. En la primera nos podíamos haber ido con algo de ventaja, igual con doce puntos. Ellos han subido mucho en la segunda parte, porque tienen mucho nivel, nos han hecho daño ofensivamente y han tapado nuestros huecos. Se han llevado un partido en el que por momentos hemos jugado más y en otros nos ha costado más", admitió.

"Lo que han hecho en la segunda ha sido jugar mucho con tres grandes para una defensa de cambios en la cual no te sientes tan a gusto porque no te puedes pasar la pelota. Tampoco hemos podido aprovechar el poste bajo. Hemos intentado con los pequeños pero tienes que estar acertados con los tiros y eso es lo que nos han cortado de un poco el ritmo", añadió.

Más bajas

Mumbrú explicó que no pudo contar con Stefan Jovic y Nate Reuvers por lesión y que pensó que Jared Harper podía ser un buen arma contra la defensa de cambios blaugrana y que lo fue en la primera parte pero no tanto en la segunda. "Hay que darle mérito al Barça, ha hecho un gran partido. Me sabe mal haber estado a diez puntos y no haber forzado un final apretado".

Roger Grimau, en el partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el FC Barcelona en La Fonteta / M. A. Polo / EFE

Grimau elogia al Valencia Basket

El entrenador del Barça, Roger Grimau, se mostró muy satisfecho por el triunfo logrado este jueves en la cancha del Valencia Basket y alabó la calma que aportó al juego del equipo en la segunda parte Ricky Rubio, que ha vuelto a competir recientemente tras meses de baja por problemas de salud mental.

"En la primera rotación no ha tenido muy buenas sensaciones, pero en la segunda parte nos ha dado mucha paz, mucha tranquilidad y ha encontrado las situaciones ideales en cada momento. Creo que se ha sentido bien, se ha sentido Ricky", analizó el técnico en la rueda de prensa posterior al choque.

Grimau dijo que tuvieron una buena "puesta en escena" pero que el Valencia BC logró mantenerse en pie por el rebote ofensivo y en el segundo cuarto les superó.

"Hemos pagado mucho las pérdidas y sus robos pero en la segunda parte hemos hecho un grandísimo trabajo defensivo y hemos encontrado tiros liberados ante una de las mejores defensas de la Euroliga y hemos conseguido controlar un partido que sabíamos que iba a ser complicado", apuntó.

"Yo he sufrido hasta el último segundo porque he jugado aquí muchas veces y la Fonteta es muy jodida. Hemos tenido paciencia ante la mejor defensa de la competición", señaló